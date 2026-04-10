Due eventi per ricordare il poeta e scrittore tarantino Raffaele Carrieri

Due eventi per ricordare il celebre intellettuale tarantino Raffaele Carrieri, poeta, scrittore e critico d’arte, scomparso quarantadue anni fa (1905-1984). Una vita e una ricerca artistica segnata e caratterizzata da esperienze avventurose e incontri con artisti e intellettuali di grande valore.

I due eventi: “Sei artisti pugliesi per Raffaele Carrieri” e “Incontro di studi su Raffaele Carrieri” sono promossi e organizzati dalle associazioni Amici del Castello Aragonese di Taranto, Associazione Italiana di Cultura Classica, Sezione di Taranto Adolfo Mele, Società Dante Alighieri sezione di Taranto, Fondazione Rocco Spani ETS e Crac Puglia in collaborazione con F@mu (Famiglie al Museo), Associazione Marco Motolese, Club per l’Unesco, Gruppo Taranto, FAI delegazione di Taranto, Amici dei Musei Taranto, Comitato per la Qualità della Vita, Accademia di Belle Arti di Bari nell’ambito della convenzione stipulata per il tirocinio di formazione ed orientamento curriculare.

Sabato 11 aprile, alle ore 18.00, negli spazi museali del CRAC Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea), ex Convento dei Padri Olivetani, Corso Vittorio Emanuele II n.17, centro storico di Taranto, sarà inaugurata la mostra “Sei artisti per Raffaele Carrieri”, con la riproposizione della cartella litografica, curata da Franco Sossi con testo di Giacinto Spagnoletti, realizzata nel lontano 1982-’83 dalla Cooperativa culturale Punto Zero, la prima di una lunga serie che la Cooperativa dedicò a personaggi illustri della cultura nazionale d’origine tarantina e pugliese.



La cartella contiene opere grafiche di sei artisti pugliesi: Andreace, De Giorgio, Del Piano, De Mitri, Gelli, Giusto. Dopo i saluti di Giovanna Tagliaferro, direzione didattica del CRAC Puglia e di Lucio Pierri, presidente dell’Ass. Amici del Castello Aragonese, illustreranno le opere Cecilia Pavone, critico d’arte e giornalista, e Arturo Tuzzi già presidente della Coop. Culturale Punto Zero. La mostra resterà aperta sino al prossimo 24 aprile.

“Incontro di studi su Raffaele Carrieri” si terrà, invece, sabato 18 aprile alle ore 9.30, nella Galleria Meridionale del Castello Aragonese di Taranto. Dopo i saluti dell’Ammiraglio Francesco Ricci, curatore del Castello Aragonese e di Lucio Pierri, presidente dell’associazione Amici del Castello Aragonese, seguiranno le relazioni dei proff. Josè Minervini “Carrieri e la giovinezza parigina”; Alberto Altamura “Carrieri poeta”; Giulio De Mitri “Carrieri critico d’arte”. L’incontro di studi si concluderà con le testimonianze dei proff. Aldo Perrone e Paolo De Stefano. Coordinerà entrambi gli eventi la professoressa Franca Poretti, presidente dell’Associazione Italiana di Cultura classica.