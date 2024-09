Donne sul ponte di Comando, il libro al centro di un incontro nell’Acclavio di Taranto

La presentazione avverrà in simultanea nei principali porti italiani, attraverso un vero e proprio flash mob letterario promosso dalle associate presenti sul territorio nazionale. L’evento di Taranto si propone come momento di divulgazione – in primis presso il cluster portuale ionico – del ruolo delle Donne del settore marittimo, in concomitanza del World Maritime Day promosso dall’International Maritime Organization (IMO). “L’iniziativa scrive l’organizzazione nella sua nota – ambisce a contribuire, in maniera concreta e partecipata, a ridurre il gender gap anche nel settore portuale e logistico, nell’ottica di sostenere lo sviluppo del pieno potenziale del lavoro femminile nella maritime community.

Il prossimo 26 settembre 2024, alle 18:00, nel’agorà della Biblioteca “Pietro Acclavio” di Taranto,l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto è promotrice, in sinergia con WISTA Italy, dell’evento di presentazione del libro “Donne sul ponte di Comando” (Mursia) che celebra i primi 30 anni dell’associazione.

Dopo i saluti delle principali Istituzioni cittadine e l’introduzione a cura di Monica Golino, Biblioteca Acclavio – Gi.U.Li.A. Giornaliste, interverranno, in qualità di relatrici: Cristina Gargano, Capo Sezione Tecnica Capitaneria di Porto di Taranto, Rosa Maria Conte, Vice Presidente Aeroporti di Puglia, Simona Coppola, Studio Legale Garbarino, Ivana Melillo, Energy Efficiency Director di Grandi Navi Veloci e Maria Busuioc, 1° Ufficiale di coperta presso Carnival Cruise Line. La conclusione dei lavori è affidata a Laura Cimaglia, Socia WISTA Italy e Dirigente Affari Generali e Internazionali AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto. Modera il dibattito Angelo Di Leo.

“Donne sul ponte di comando. Trent’anni di storia e storie delle professioniste del mare” racconta l’altra metà del mare, quella delle donne che lavorano nel settore dello shipping, del trading e della logistica.

Si tratta di un libro corale scritto a più mani che attraversa 30 anni di storia del settore marittimo con gli occhi delle poche (ma tutt’altro che trascurabili) donne che ne hanno fatto parte.

In Donne sul ponte di comando c’è la storia dell’Associazione e i racconti delle professioniste del mare che sono riuscite a farsi largo in un settore tradizionalmente precluso alle donne.

Armatrici, agenti marittimi, comandanti, terminaliste, broker, spedizioniere, avvocate, commercialiste, imprenditrici, giornaliste, formatrici, dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale, raccontano l’altra metà del mare, quella femminile, e il contributo che ha dato e sta dando allo sviluppo della Blue Economy.

Donne di diverse generazioni che hanno in comune passione, determinazione, competenza e due obiettivi: colmare il gender gap e ispirare altre donne a intraprendere la via del mare per salire sul ponte di comando.