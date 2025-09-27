Donna a Sud, l’edizione XIV dedicata a Jane Austen

Torna il Festival Donna a Sud, giunto alla XIV edizione, progettato e diretto da Tiziana Magrì e promosso dall’Associazione Contaminazioni.



L’edizione 2025 assume una valenza speciale anche per il 250° anniversario della nascita di Jane Austen, a cui è dedicata la rassegna culturale.

‘La scelta di dedicare il Festival a Jane Austen – si legge nella nota – nasce dalla volontà di connettere passato e futuro, mettendo in dialogo l’universo letterario con i dati reali della condizione femminile oggi’.







I primi appuntamenti del Festival, patrocinato dal Comune di Taranto e dalla Jane Austen Society of Italy, si articolerà tra Taranto, Avetrana e Massafra, con il patrocinio morale delle rispettive amministrazioni comunali e la collaborazione della Libreria IMAN di Massafra, dell’Associazione Culturale Hortus Animae.

Ad aprire il Festival è Giuliana Sgrena. Giornalista e scrittrice. Il suo libro Me la sono andata a cercare. Diario di una reporter di guerra resta un punto di riferimento per comprendere la complessità del presente. Sgrena è stata tra le prime autrici a credere nella visione di Donna a Sud, sostenendone fin dagli esordi il ruolo di spazio di libertà, cultura e confronto. La sua partecipazione alla XIV edizione non è solo una testimonianza, ma un atto di resistenza culturale.

I PRIMI APPUNTAMENTI



Martedì 30 settembre – Taranto, ore 18:30, Salone degli Specchi di Palazzo di Città

Inaugurazione con Giuliana Sgrena in dialogo con Tiziana Magrì e Monica Golino giornalista – Biblioteca Acclavio. Letture a cura dell’attrice Barbara Galeandro.

Mercoledì 1° ottobre – Avetrana, ore 18:00, Sala Consiliare Giuliana Sgrena in dialogo con il professor Alessandro Cannavale, moderazione di Roberta Galati associazione Hortus Animae

Giovedì 2 ottobre – Massafra, ore 18:30, Libreria IMAN Incontro con Giuliana Sgrena, con Tiziana Magrì e Salvo Fuggiano libraio.

LE GIOVANI VOCI DEL FESTIVAL Domenica 5 ottobre – Taranto Francesca Malerba, ricercatrice in neuroscienze, presenta Sono belle per te, un libro che racconta la violenza invisibile, fatta di condizionamenti e micro-violazioni quotidiane.

Sabato 12 ottobre – Taranto Fosca Navarra, autrice emergente, porterà una narrazione intensa e contemporanea, capace di indagare i confini tra intimità e identità collettiva.

Un primo incontro di approfondimento su Jane Austen si terrà venerdì 24 ottobre a cura di Gabriella Parisi socia fondatrice e consigliera JASIT JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY.

“Il Festival, quest’anno, parte dall’universo austeniano per affrontare i grandi temi del presente: diritti, uguaglianza di genere, conflitti, stereotipi, cittadinanza attiva”, spiega la direttrice Tiziana Magrì. “Attraverso le quattro parole chiave – Orgoglio, Pregiudizio, Ragione e Sentimento – vogliamo creare uno spazio di partecipazione culturale condivisa nel territorio jonico”.

Il Festival include laboratori, workshop, momenti di networking e short laboratori sull’educazione sentimentale, culminando il 25 novembre con una mostra e un gran finale ispirato a Jane Austen “Il GRAN GALA’ DI JANE AUSTEN”.

Per chi volesse partecipare, trattandosi di un Open Festival organizzato e sostenuto dal basso, è possibile scrivere a donnaasud@gmail.com