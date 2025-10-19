Donna a Sud, Fosca Navarra a Taranto con il suo “La notte fa ancora paura”

Terzo appuntamento tarantino con la XIV edizione del festival Donna a Sud. Ospite la scrittrice Fosca Navarra. Il festival, ideato e diretto da Tiziana Magrì e promosso dall’Associazione Contaminazioni, si è consolidato dal 2011 come una piattaforma di riferimento nel Mediterraneo per la promozione culturale al femminile, la parità di genere e la diffusione dei diritti delle donne. La sua natura di “Open Festival” ne testimonia il carattere inclusivo e il supporto di una rete di associazioni, librerie, istituzioni culturali e cittadini.

L’APPUNTAMENTO CON FOSCA NAVARRA

Maretedì 21 ottobre, nella Libreria Feltrinelli di Taranto, Fosca Navarra presenterà il suo romanzo La notte fa ancora paura (ed. Minimum Fax). Inizio ore 18:30. Dialogano con l’autrice la giornalista Maria D’Urso e la docente Rosaria Scialpi. L’edizione 2025 del Festival è dedicata a Jane Austen, in occasione del 250° anniversario della sua nascita.