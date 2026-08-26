Dominio Italia nel nuoto, azzurri primi nel medagliere dei Giochi. Le finali di oggi

È ancora l’Italia la formazione più vincente nella quarta giornata in cui si assegnano medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (medagliere).



Il Paese ospitante ha confermato il dominio nel nuoto con 16 allori e ha fatto faville anche nelle bocce, con quattro ori e sei medaglie, per un totale di giornata di 27.

La Turchia ha raggiunto due traguardi significativi ai Giochi del Mediterraneo: 1.000 medaglie e 400 ori.

BADMINTON

Nei singolari di badminton si sono giocate le semifinali. Gli sconfitti hanno ottenuto la medaglia di bronzo e si tratta dell’italiano Giovanni Toti, dello spagnolo Pablo Abian Vicen, della francese Leonice Huet e della greca Grammatoula Sotiriou.

BOCCE

Nelle bocce l’Italia ha fatto la voce grossa, con quattro ori e sei medaglie.

Diego Rizzi ha fatto doppietta nella pétanque, così come Laura Picchio nella raffa e il sanmarinese Jacopo Frisoni nella raffa maschile. Frisoni ha anche regalato a San Marino la prima medaglia a Taranto 2026. La Francia ha conquistato tre ori tra pétanque e Lyonnaise. La Slovenia ha vinto il suo primo titolo a Taranto 2026, grazie a Eneja Ozbic Primc nella Lyonnaise – tiro di precisione.

LOTTA LIBERA

Nella lotta libera donne la Turchia ha vinto prima la sua 1.000ª medaglia ai Giochi del Mediterraneo e poi il suo 400° oro nella storia della manifestazione. Merito dei successi di Zeynep Yetgil kamal nelle – 53kg e di Nesrin Bas nelle -68kg.

NUOTO

Nel nuoto l’Italia ha dominato anche nell’ultima giornata, conquistando sei ori e 16 medaglie. Sono arrivati anche quattro record dei Giochi del Mediterraneo. A riuscirci sono stati gli italiani Simone Spediacci nei 200 misti (1’57”70) e Alberto Razzetti nei 200 farfalla (1’55”29), la portoghese Camila Rodrigues Rebelo nei 100 dorso (1’00”37) e il greco Apostolos Christou nei 100 dorso (52”34).

Oggi 26 agosto sono in palio 15 medaglie d’oro. Cominciano le finali del nuoto pinnato e si assegnano medaglie nel badminton, nella ginnastica ritmica, nella carabina donne (tiro a segno) e nel trap di tiro a volo.

Proseguono i tornei di tennis e padel, il pugilato disputa le semifinali.

Continuano calcio maschile, pallamano donne e pallavolo. Iniziano tiro con l’arco e tennistavolo.

Le finali del 26 agosto

13.30 – Tiro a segno: Finale carabina donne (Palazzetto Albano, Torricella)

15.00 – Ginnastica ritmica: Finale concorso generale individuale (PalaCampitelli, Grottaglie)

Dalle 15.30 – Tiro a volo: Finale trap uomini e donne (Municipal Sport Facility, Torricella)

16.00 – Badminton: Finale singolare uomini e donne (Palazzetto dello Sport, Francavilla Fontana)

Dalle 18.00 – Nuoto pinnato: Finale 50m apnea e bipinne donne, 100m superficie e bipinne uomini, 200m superficie e bipinne donne, 400m superficie e bipinne uomini e 4×100 mista superficie (Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, Taranto)