Dominate the Water, il 10 e 11 settembre Gregorio Paltrinieri gareggerà a Taranto

“I prossimi 10 e 11 settembre gareggerò nel mare di Taranto nello splendido scenario del Canale Navigabile, vicino al Ponte Girevole e al Castello Aragonese. Sembrerà strano, ma sarà la mia prima volta in Puglia”. Con queste parole il campione olimpico e campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrineri ha dato l’appuntamento per la tappa di “Dominate the Water” in programma nel capoluogo ionico a settembre.

Il nuotatore questa mattina è intervenuto in collegamento alla presentazione della manifestazione sportiva, svoltasi a Palazzo di città. Paltrinieri ha sospeso per qualche minuto gli allenamenti che lo vedono impegnato quotidianamente. Dopo i successi ai Mondiali di Budapest, il nuotatore sta preparando i Campionati Europei che si svolgeranno a Roma dall’11 al 21 agosto.





“Dominate the water” è un circuito di gare di nuoto in acque libere ideato e promosso da Gregorio Paltrinieri per l’amore dello sport e la tutela del mare. Quattro le tappe in programma: Lignano Sabbiadoro (30/31 luglio), Taranto (10/11 settembre), Asinara e Stintino (17/18 settembre), Positano (24/25 settembre).

Evento sportivo, ma non solo. “Questo format nasce da lontano – ha detto Paltrinieri in conferenza stampa – la nostra idea è quella di far conoscere il nuoto di fondo e fare sport in maniera divertente. Ma non è solo un format sportivo. Infatti, promuoviamo gli aspetti legati alla difesa del mare e alla tutela ambientale. In ogni tappa faremo iniziative in questo senso con gli organizzatori, le autorità del posto e con la gente che incontreremo di volta in volta. Ringrazio quanti hanno creduto in questo progetto che mi auguro possa proseguire per molti anni”.

Il programma delle gare si articola su due giornate: sabato 10 settembre si svolgerà la competizione sulla distanza del miglio marino (1.8km) riservata ad atleti master e amatori, che rientra nel circuito regionale ed interregionale Open Water Challeng Fin Puglia. Sabato pomeriggio sempre per lo stesso circuito, si svolgerà la staffetta 4x750mt.

Domenica 11 settembre è in programma il Gran Prix Italian Open Water sulla distanza dei 3Km (mezzofondo sprint). Tutte le gare prevedono partenza e arrivo nel Canale Navigabile. Il campo gara sarà dislocato in Mar Grande, lato città vecchia e sarà possibile assistere a tutte le fasi della competizione. Più di quaranta persone, tra tecnici, giudici, organizzatori, salvamento, garantiranno la massima sicurezza durante la manifestazione. Il villaggio degli atleti ed il quartier generale della manifestazione sarà allestito nel Castello Aragonese.

Gli organizzatori hanno previsto una serie di eventi di avvicinamento a Dominate the water: la Green Marathon per la pulizia di un tratto di litorale della Città vecchia e Welness for life, attività che contribuiscono al raggiungimento del benessere.