Domeniche in concerto, musica e aperitivo al MArTA

Come in un simposio greco o romano, in cui si dialoga e si incontrano gli altri, si beve con moderazione e ci si dedica alle arti e alla cultura. Si preannuncia così il nuovo anno di concerti e appuntamenti di approfondimento del Museo archeologico nazionale di Taranto che insieme all’associazione Le Corti di Taras e in collaborazione con LA Chorus, contraddistinguerà l’offerta culturale e di fruizione del MArTA.

A presentare i 12 appuntamenti con la rassegna “Un anno di concerti al MArTA – Domeniche in concerto – Musica e Aperitivo” la direttrice del MArTA, nonché curatrice scientifica dei percorsi, Stella Falzone e il direttore artistico della rassegna, il Maestro Pierfrancesco Semeraro.

La musica proposta nei 12 appuntamenti da domenica 26 gennaio a domenica 14 dicembre 2025 è un meltin-pot di generi differenti, dal jazz, al flamenco, al funky e alla world music del primo appuntamento con il pianista, organista e compositore pugliese Vincenzo Cipriani, fino ad un altro talento nostrano quello del pianista jazz Mario Rosini, passando per la sofisticata tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione della voce, che consente di ascoltare la voce di Maria Callas mentre il trio di “Vissi d’arte, vissi per Maria”, suona dal vivo in perfetta sincronia.

Un anno di concerti con musica operistica, da camera, jazz, gospel, corale e pop, abbinata a percorsi di approfondimento alla collezione permanente del MArTA e un aperitivo da gustare insieme tra il Chiostro e la Temporary Art del Museo archeologico nazionale di Taranto. La visita, abbinata al concerto e all’aperitivo ha un costo di 10 euro e per ogni appuntamento è acquistabile a partire dal 20 gennaio sulla piattaforma www.vivaticket.com o nella sede de Le Corti di Taras in via Giovinazzi, 28 (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.