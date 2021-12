Domenica torna il presepe vivente di Mottola

Dopo un anno di pausa per la pandemia, torna il Presepe vivente di Mottola, manifestazione giunta alla ventunesima edizione. Il Presepe Vivente di Mottola è organizzato dal Gruppo Folkloristico “Mottola Fnodd OdV”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di Mottola; questa edizione, in particolare, è dedicata a Romana Lamanna, una componente del Gruppo Folkloristico deceduta nei giorni scorsi.

Questa edizione del Presepe vivente di Mottola presenta una importante novità: dopo che per tanti anni l’evento è stato realizzato presso le Grotte della Madonna delle Sette Lampade, quest’anno sarà organizzato presso “Le Terrazze di Mezzogiorno”, ai piedi della “Rotonda”.





Gli organizzatori hanno scelto questa nuova ubicazione per valorizzare, in linea con la mission di “Mottola Fnodd OdV”, un’altra bellissima location delle collina mottolese da dove, nelle mattinate, è anche possibile ammirare il Golfo di Taranto. Per l’allestimento di questa ventunesima edizione del Presepe vivente di Mottola saranno impegnati circa cento figuranti che, in abiti riproducenti fedelmente quelli dell’epoca, rappresenteranno i principali episodi della Natività, nonché scene e mestieri che tanto affascinano grandi e piccini.

Nel Presepe vivente di Mottola saranno impegnati anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” e dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, due scuole di Mottola con cui è stata avviata una importante collaborazione.

Una curiosità: tra i figuranti ci sarà anche la Signora Addolorata Recchia che da poco ha spento le sue prime 90 candeline!

Il Presepe vivente di Mottola si svolgerà domenica 19 dicembre 2021 con doppia apertura (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 22.30) e mercoledì 5 gennaio 2022 con apertura dalle ore 17.30 alle ore 22.30; in quest’ultima data saranno rappresentate anche le scene dell’ ”Editto di Erode” e “La Calata dei Magi” (info Cell. 3387294467 e pagina Facebook “XXI Edizione Del Presepe Vivente Di Mottola”).

Presentando l’iniziativa il Direttore artistico, Piero Palagiano, ha espresso il suo plauso al Gruppo Folkoristico “Mottola Fnodd OdV”, la cui Presidente è la signora Maria Lattarulo, per l’impegno profuso in questa iniziativa e, allo stesso tempo, ha inteso ringraziare i numerosissimi volontari che, con tanta abnegazione, si impegnano per questa manifestazione, tra cui Mario Simonetti, Luigi Nardelli, Angelo Lapenna, Angelo Notaristefano e Vito Greco.