Domenica sul ring di Matera per i pugili della Quero-Chiloiro

Domenica 9 marzo molti atleti della Quero-Chiloiro di Taranto parteciperanno alla manifestazione pugilistica organizzata dalla Pegasus gym & boxing club, nella palestra del tecnico Luciano Panettieri in via del Commercio a Matera.

Il primo gong dei quindici match in programma suonerà alle 17.30, aprendo lo spettacolo che avrà come protagonisti i pugili di Quero-Chiloiro, la Pugilistica Martina Franca, l’Authentic gym Fasano, la Pugilistica Castellano, la Black corner boxe team Carrescia e la Wellness Revolution Pisticci. Lo staff tecnico della Quero composto dal maestro Cataldo Quero e dai tecnici Domenico Maffei e Giuseppe Fico di Gioia del Colle, guiderà i pugili in lista per le competizioni materane: per la qualifica élite combatterano l’80 kg Donato Buompane, il 70 Marco Vezzoli, il 65 kg Daniele Marchitelli, i 60 kg Vittorio La Gioia e Michele Traversa e la 65 kg Claudia Porfiri; per la qualifica under 19 nei 50 kg Vincenzo Carparelli e negli under 17 il 66 kg Vittorio Ardito.