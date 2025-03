Domenica all’Orfeo c’è Mariella Nava

Domenica 9 marzo alle 19.00, all’Orfeo di Taranto, concerto di Mariella Nava. La città di una delle cantautrici italiane più amate, dunque, si prepara ad accogliere a braccia aperte uno dei suoi grandi talenti artistici espressi in questi anni.



Sarà un concerto nel quale Mariella raccoglierà le canzoni portate al successo dalla stessa autrice, proseguendo con i brani interpretati da Lucio Dalla, Renato Zero, Andrea Bocelli, Mina, Gianni Morandi, Eduardo De Crescenzo, tanto per citare alcuni.



Fra i suoi duetti, quelli con Dionne Warwick, Mango e Amedeo Minghi, mentre fra i tour, si segnalano quelli con Renato Zero del quale è stata ospite come “special guest” e “Cantautrici”, con le colleghe Grazia Di Michele e Rossana Casale.

La popolare cantautrice tarantina è inoltre fra gli autori più richiesti nella composizione e negli arrangiamenti di musiche per spot pubblicitari nazionali e internazionali.



Ospite dei concerti di Mariella Nava, il chitarrista Roberto Guarino. Anche lui tarantino, fra le sue collaborazioni, quelle in tour e studio con gli Stadio e Lucio Dalla, con Beppe D’Onghia e Samuele Bersani.

Prevendite Ticketone, 2Tickets,www.teatrorfeo.it



Platea e Prima Galleria 22.00euro; Seconda galleria 17euro; Terza galleria 12.00. Biglietteria Teatro Orfeo, via Pitagora 80, Taranto; tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20.30 (Tel. 099.4533590). Direzione artistica: Franco Guitto. Info: 3513593079.

Mariella Nava (all’anagrafe Maria Giuliana Nava), tarantina, studia pianoforte fin da bambina e prosegue gli studi di composizione tra Taranto e Roma.

La sua svolta artistica arriva quando invia una sua canzone, “Questi figli”, a Gianni Morandi. Firma il primo contratto discografico con la RCA e debutta al Festival di Sanremo nel 1987, con “Fai piano”.

Primo riconoscimento al Club Tenco come “Miglior Opera prima” (Per paura o per amore). Scrive e collabora con artisti di grande livello: Eduardo De Crescenzo, Mina (Come mi vuoi), Renato Zero (Spalle al muro, nota anche come Vecchio), Andrea Bocelli (Per amore), Dalla (Notte americana).



Successivamente ritira il Premio Lunezia per il valore letterario dei suoi versi in musica. Fra le altre collaborazioni, i duetti con Mango (Il mio punto di vista), con Dionne Warwick (It’s forever), Amedeo Minghi (Futuro come te).

Più volte invitata alla scrittura di brani musicali originali per campagne pubblicitarie importanti, Mariella compone temi musicali per numerosi brand nazionali e internazionali (Orogel, Zucchi, Stufe Nordica, Olio Monini, Fileni Bio, Tonno Mare aperto) e scrive brani per cause sociali importanti (Eppure vivono, Piano inclinato, Dentro una rosa, Fade out, Gli ultimi, Fisionomia, Un minuto di silenzio, In nome di ogni donna, contro la violenza sulle donne, Stasera torno prima, donata all’Anmil per sensibilizzare sul tema della Sicurezza sul lavoro).

Partecipa più volte al Festival di Sanremo: Fai piano, Uno spiraglio al cuore, Gli uomini, Mendicante, Terra mia (Premio Volare), Così è la vita (terzo posto e Premio della critica), Il cuore mio (premio Lilt per la Vita). Nel giugno 2015, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Molto vicina ai concorsi nazionali che mettono in luce il talento dei giovani, fonda “Suoni dall’Italia” un Laboratorio/Etichetta indipendente.

Fra le pubblicazioni, una raccolta (Sanremo sì Sanremo no) in cui ha raccolto tutti i momenti salienti della sua carriera dagli inizi fino ad oggi.



A quattro anni dal suo ultimo album, “Tempo mosso”, esce “Epoca”. E’ il febbraio 2017. Il nuovo album di inediti è annunciato dalle anteprime “Prima di noi due” e “Il nostro correre” nei giorni precedenti al Natale.

“Epoca” festeggia il trentennio di carriera iniziata da quel suo primo festival di Sanremo del 1987 proprio nei giorni di uscita. Un album che vuole collegare tradizione e futuro della nostra canzone e in cui Mariella scrive, interpreta, suona, arrangia, circondandosi dei suoi più affezionati musicisti.

Il singolo “Povero Dio” esce nel maggio 2020 in previsione di un album, a distanza di tre anni da “Epoca”. Il brano sembra che voglia parlare solo di Dio, di qualsiasi Dio, ma in realtà parla di noi, di tutti noi, di quello che siamo diventati. Anticipato dall’uscita dei singoli “Segnali universali”, “Anime di vetro” e “Sotto un altro cielo”, pubblica per la sua etichetta l’album “Trialogo”. Fra i prossimi progetti di Mariella Nava, la ripresa del tour “Cantautrici”, con Grazia Di Michele e Rossana Casale.