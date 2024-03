Domenica al Museo, ingresso gratuito anche al MArTA di Taranto

Torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Anche il Museo Archeologico MArTA di Taranto, interessato in questi mesi da un importante lavoro di ampliamento delle collezioni esposte (“art in progress”), aprirà le sue porte per l’intera giornata di domenica 3 marzo con la possibilità di visita dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00).

“La gratuità della giornata però non deve confondere – dichiara la direttrice del MArTA, Stella Falzone – Non si tratta di non dare il giusto valore alla cultura, piuttosto il contrario. Perché la fruizione di un’offerta culturale, specie in territori come quelli meridionali, è in grado di generare competenze, ispirare lavoro intellettuale e una nuova prospettiva di sviluppo, nonché creare dinamismo e attrattività per la città, che speriamo possano interessare soprattutto le nuove generazioni”.

L’ingresso al MArTA è gratuito, ma è comunque possibile prenotare il servizio aggiuntivo di visite guidate (per un numero minimo di 2 persone), inviando una mail a info@aditusculture.com o prenotando sul sito www.museotaranto.cultura.gov.it accedendo all’area Biglietteria.