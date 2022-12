Domani il Cus Jonico in campo per ritrovare la vittoria in casa

Al Tursport, domani, scenderà sul parquet il Teramo che in classifica ha due punti in meno di Taranto e che in settimana si è risollevato con l’ampio successo, +20, su Cassino con Calbini, Perin e Semprini in doppia cifra. Per di più la squadra di coach Gabrielli si è rinforzata proprio nelle ultime ore con l’acquisto di Federico Casoni, ala romana di 201 centimetri. Insomma, una partita difficile che i tarantini sono chiamati a vincere per darsi continuità.

Ritrovare la vittoria in casa dopo averla ritrovata in trasferta, dunque.

Obiettivo dichiarato del CJ Basket Taranto che dopo due gare lontano dal Tursport torna nel palazzetto di San Vito. Domani, giovedì 8 dicembre alle 18, palla a due per la sfida contro la Teramo a Spicchi per l’undicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.





Taranto domenica scorsa ha ritrovato la vittoria a Corato dopo 3 sconfitte di fila. La squadra di coach Olive invece ha saputo reagire da par suo all’emergenza cronica delle assenze di capitan Conte e Graziano gettando il cuore oltre l’ostacolo ma anche con qualche cambiamento nell’assetto tattico che aveva già dato i suoi frutti a Bisceglie, al netto del risultato finale sancito dal ko all’ultimo possesso. Ora serve ritrovare il successo anche al Tursport dove il CJ ha perso il back-to-back con Roseto e Avellino.