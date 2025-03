Diritti, culture ed economie per la sostenibilità e l’ambiente: i dottorati di ricerca, se ne parla nel Dipartimento Ionico

“Diritti, culture ed economie per la sostenibilità e l’ambiente”. Nell’ambito della misura Patti Territoriali dell’Alta Formazione per le Imprese, sul tema UniBa organizza a Taranto, nella sede del Dipartimento Ionico di via Duomo, l’evento di presentazione dei Dottorati di ricerca.



L’obiettivo è consolidare il dialogo tra ricerca accademica e mondo imprenditoriale, dimostrando come la ricerca di base possa generare soluzioni tecnologiche per sfide di interesse economico e sociale. L’evento si configura come un’importante occasione di networking tra studiosi, dottorandi e stakeholder, favorendo sinergie che stimolino l’innovazione e la crescita del tessuto produttivo, nell’ottica di un’innovazione sostenibile e interdisciplinare.

La sessione mattutina, dopo i saluti istituzionali, si articolerà in due momenti; il primo, dal titolo L’impatto sul territorio dei dottorati UniBa, prevede la presentazione, a cura dei rispettivi coordinatori e coordinatrici, di otto dottorati di ricerca: Diritti e Tutele nei Mercati Globalizzati; Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo; Diritti, Istituzioni e Garanzie nelle Società in Transizione; Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche (DEFAP); Economia e Management; Patrimoni Archeologici, Storici, Architettonici e Paesaggistici Mediterranei; Patrimoni Storici e Filosofici per un’Innovazione Sostenibile; Scienze Politiche e Sociali per la Sicurezza e lo Sviluppo. Nella seconda parte della mattinata, si terrà una Tavola rotonda con gli stakeholder dal titolo Co-progettare per sostenere il futuro.



Il pomeriggio sarà dedicato alle presentazioni dei progetti di ricerca da parte di dottorande e dottorandi, comprensiva di una sessione poster. La giornata è strutturata per fornire l’opportunità di esplorare le potenzialità dei dottorati nel rispondere alle esigenze del territorio, creando nuove connessioni tra ricerca, impresa e società.