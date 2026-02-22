“Dire e contraddire”, sfida a suon di parole tra gli studenti tarantini

“La pace non può essere mantenuta con la forza; può solo essere raggiunta con la comprensione” su questa frase di Albert Einstein, una citazione di straordinaria attualità, si confronteranno argomentando e contro argomentando a “suon di parole” gli studenti di quattro Istituti scolastici del territorio: “Vittorino Da Feltre”, “Pitagora”, ”Archimede” e “Aristosseno”.



È la magia del “Torneo Dire e Contraddire” giunto alla sesta edizione, nato su una idea elaborata nel 2017 dall’Avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, e dall’ Avv. Angela Mazzia, responsabile nazionale del progetto nell’ambito della Commissione legalità del Consiglio Nazionale Forense. L’iniziativa è stata presentata nel Tribunale del capoluogo jonico, nell’Aula “Miro” della Scuola Forense di Taranto gremita di tantissimi studenti.



L’incontro è stato introdotto e moderato dall’Avv. Imma Caricasulo, referente territoriale del progetto per l’Ordine di Taranto, che ha ringraziato tutti gli i presenti, tra cui l’Avv. Vincenzo di Maggio, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Avv. Paola Donvito, presidente della Fondazione Scuola Forense Taranto, l’Avv. Giuseppe Macrì, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Avv, Donato Salinari, Delegato Cassa Forense, Federica Stamerra, Assessore comunale al Patrimonio, Personale e Politiche del lavoro, Giusi di Troia, dirigente ”Archimede”, Nadia Bonucci, dirigente “Pitagora”, Anna

Caricasole, docente “Aristosseno”, e Michela Gigante, docente “Vittorino Da Feltre”.

Tra gli studenti dei quattro istituti scolastici partecipanti saranno selezionati quelli che comporranno la squadra che rappresenterà l’Ordine degli Avvocati di Taranto negli incontri/scontri con gli altri ordini forensi italiani. La formula del “Torneo Dire e Contraddire”, infatti, prevede che gli studenti delle squadre

dei vari ordini che in tutta Italia hanno aderito al contest, si confrontino argomentando e contro argomentando a “suon di parole” partendo da una frase di un personaggio famoso; il contest, in particolare, si articola in una prima sfida territoriale che darà il via a una serie di sfide ad eliminazione, che vedranno le squadre vincenti a livello nazionale confrontarsi nelle semifinali e finalissima che si disputeranno in primavera a Roma.