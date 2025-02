Dire e Contraddire, quinta edizione

Il “Torneo Dire e Contraddire”, giunto alla sua quinta Edizione, è nato su una idea elaborata nel 2017 dall’avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, e dall’avv. Angela Mazzia, responsabile nazionale del progetto nell’ambito della Commissione legalità del Consiglio Nazionale Forense.

L’iniziativa è stata presentata nell’Aula “Miro” della Scuola Forense di Taranto.

L’evento è stato moderato dall’avv. Imma Caricasulo, referente territoriale del progetto per l’Ordine di Taranto che ha ringraziato in primo luogo i dirigenti scolastici che hanno avuto fiducia ed hanno partecipato all’iniziativa, i professori ed i ragazzi che con grande entusiasmo si sono preparati ed ancora completano la loro preparazione per affrontare la sfida che li attende.

Infatti, il Torneo si articola in una prima sfida territoriale che, per quel che riguarda il nostro territorio, comprende Taranto, Trani, Bari e Lecce, e sarà disputata il prossimo 19 marzo nei locali dell’Ordine degli Avvocati di Bari presso il Tribunale del capoluogo pugliese; la sfida vedrà le prime due gare tra Taranto/Trani e Bari/Lecce e poi una terza tra le due vincitrici.



La squadra vincente si qualificherà per le semifinali che saranno disputate, per l’area Sud, il 9 aprile a Napoli, mentre la finalissima come sempre si terrà a Roma il 21 Maggio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti portando un saluto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, Dott.ssa Antonella Montanaro, l’avv. Paola Silvestri per il Segretario Generale della Regione Puglia, e la Dott.ssa Valentina Esposto, direttore dell’Archivio di Stato di Taranto.

La parola è poi passata per i saluti all’ Avv. Giuseppe Macrì, vicepresidente dell’Ordine di Taranto, e via via agli Avv.ti Fedele Moretti, componente OCF, Stefania Pollicoro, Presidente CPO dell’Ordine di Taranto, Avv. Eleonora Coletta, componente del CDA della Scuola Forense, in rappresentanza del Presidente, Avv. Paola Donvito.

L’avv. Angela Mazzia, nel suo nuovo ruolo di responsabile nazionale, ha evidenziato la partecipazione di ben 38 ordini professionali, il lavoro e il gravoso impegno che comporta la sua organizzazione, ha rievocato la nascita del progetto, il suo percorso, il suo obiettivo; ha illustrato, poi, le modifiche apportate in questa edizione.

Non è mancato il saluto della dirigente scolastica dell’Istituto “Vittorino Da Feltre”, Prof. Alessandra Larizza, nonché dei referenti del “V. Calò”, del Liceo “Aristosseno” del “Principessa Maria Pia” e del “Pitagora” né la voce diretta degli studenti che hanno espresso, per ogni scuola, la loro opinione ed il loro punto di vista.

L’ultimo ringraziamento, ma certo non meno sentito, è stato rivolto dall’avv.ta Caricasulo alla “sua squadra”, i tutor / formatori, composta dall’avv. Francesco Fico, Avv. ta Francesca Pompamea, Avv.ta Vittoria Pozzessere, Avv. Niccolò Vozza, Avv. Italo Tarantino, Dott.ssa Gilda D’Elia, Dott. Giovanni Macrì e Dott. Domenico D’Onchia.