Dipinsi l’anima, il podcast che indaga sul lato oscuro dell’arte

“Dipinsi l’anima, il lato oscuro dell’arte” è il titolo del podcast ideato e prodotto dal giornalista Michele Tursi. Il podcast si sofferma su alcuni episodi della vita dei grandi pittori dell’arte moderna e contemporanea. Esistenze cariche di fascino, ma spesso sconvolte da gravi episodi o segnate da storie travagliate.



Tursi indaga nelle biografie con lo spirito del cronista che scava nel passato per riportare alla luce storie di grande fascino che aiutano a comprendere meglio le opere dei maestri dell’arte. Un racconto di taglio giornalistico con pennellate di cronaca nera distribuite con il rigore di un’inchiesta su un fatto di cronaca.



Sono tre gli episodi finora disponibili. Il primo è “Quando Andy Warhol rischiò di morire”. Nel 1968 il padre della Pop Art restò vittima di un tentato omicidio ad opera di una giovane donna. Chi era l’attentarice? Perchè sparò a Warhol? Il secondo episodio si occupa di Antonio Ligabue e in particolare della strage di Widnau, cittadina della Svizzera dove morirono in circostanze poco chiare la madre naturale del pittore ed i suoi tre fratellastri. Nel terzo episodio il lato oscuro dell’arte indaga sulla vita travagliata di Jackson Pollock sulla sua tragica fine e sulla rivalità tra due donne: prima per amore, poi per un quadro.



“Dipinsi l’anima, il lato oscuro dell’arte” è disponibile sulle maggiori piattaforme di podcasting (Spotify, Spreaker.com, Amazon Music, Apple Podcast). Questo il link per l’accesso diretto: https://www.spreaker.com/podcast/dipinsi-l-anima-il-lato-oscuro-dell-arte–6484572

Il podcast nasce in prosecuzione del progetto “Dipinsi l’anima, i volti dell’arte”, il calendario che ritrae i volti di grandi pittori, con cui sono stati raccolti fondi per l’Oratorio diffuso di San Cataldo e la Fondazione Rocco Spani, realtà che operano in favore dei minori della città vecchia di Taranto.