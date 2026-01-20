Dipendenze tecnologiche tra i giovani, a Taranto una conferenza organizzata dall’Asl

Si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 21, al Teatro Fusco a Taranto, un incontro di sensibilizzazione sui possibili effetti patologici dell’uso dei dispositivi digitali nell’età infantile e adolescenziale organizzato dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL Taranto.

Con la presenza di Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e divulgatore che da oltre 20 anni studia e tratta fenomeni legati all’uso della tecnologia e al suo impatto sulla vita quotidiana, l’incontro sarà una utile occasione di riflessione per ragazzi, genitori, insegnanti, educatori e per tutte quelle persone che intendono approfondire le tematiche digitali e i comportamenti a rischio.

“Crescere nell’era degli schermi tra libertà e dipendenza” è il sottotitolo dell’appuntamento, finanziato dalla ASL di Taranto con i fondi dei piani di attività del contrasto al gioco d’azzardo della Regione Puglia anno 2018-2019. “Questo interessante incontro – ha dichiarato il Commissario Straordinario della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – è parte del prezioso lavoro del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze, vecchie e nuove. Le dipendenze tecnologiche e gli altri disturbi correlati alla rete, come il cyberbullismo, colpiscono soprattutto i più giovani e hanno bisogno di un patto tra tutti i soggetti che circondano i ragazzi. Per questo, la lectio magistralis di Lavenia, uno dei maggiori esperti in Italia, famoso per il suo approccio divulgativo semplice e piacevole, può aiutare genitori, educatori e docenti a orientarsi in questo difficile mondo”. L’ingresso all’evento è gratuito ma è indispensabile la prenotazione su www.dipendenze.com