Diodato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: cerimonia il 3 marzo al Quirinale
Antonio Diodato, 44 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: “Per essere cittadino attivo che presta particolare attenzione alle problematiche degli altri”. Così sul sito del Quirinale, alla voce dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.
Antonio Diodato, cantautore tarantino, è dunque tra i cittadini italiani che tra qlacuni giorni riceveranno il riconoscimento direttamente da Mattarella, esempio “nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il prossimo 3 marzo alle ore 12.
