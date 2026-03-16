Dinamo Taranto sconfitta a Napoli

Nuovo stop per la Errepi Net Dinamo Taranto, che sul parquet della Nextra Napoli Women Basketball disputa una gara intensa e combattuta, ma deve arrendersi nel finale alle partenopee più lucide soprattutto nell’ultimo quarto (foto Funetta diffusa dall’ufficio stampa della Dinamo Taranto).



Il match si chiude sul 70-62, al termine di una sfida rimasta in equilibrio per lunghi tratti, come confermano anche i parziali: 17-19, 36-33, 48-48.

La formazione tarantina parte bene e riesce a chiudere avanti il primo periodo, mostrando personalità e buone soluzioni offensive. Napoli, però, cresce con il passare dei minuti, ribalta l’inerzia nel secondo quarto e arriva all’ultima frazione con la gara ancora apertissima. Sul 48-48, infatti, tutto resta in bilico, ma nel finale sono le padrone di casa a trovare maggiore continuità e precisione nei momenti decisivi.

Per la Dinamo resta il rammarico per alcune disattenzioni nei passaggi chiave dell’incontro, aspetti che hanno inciso nell’economia del match. Allo stesso tempo, però, la squadra rossoblù può ripartire da una prestazione comunque positiva sotto il profilo dell’impegno e della qualità del gioco espresso, pur con qualche inevitabile imperfezione.

Sul piano individuale spiccano le prove di Macello, top scorer rossoblù con 24 punti, e di Savchuk, autrice di 20 punti, mentre per Napoli le migliori realizzatrici sono state Scala con 18 punti e Collocaticon 17.

Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: nel weekend la Errepi Net Dinamo Taranto tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare Battipaglia, con l’obiettivo di ritrovare il successo e riprendere a muovere la classifica.

Tabellino

Nextra Napoli Women Basketball – Errepi Net Dinamo Taranto 70-62

(17-19, 36-33, 48-48)

Napoli: Salimata Diop n.e., Massarotti, Panniello 2, Tagliaferri, Collocati 17, Ledesma 11, Visone 9, Castigliuolo n.e., Moretti 5, Scala 18, Ndeye Awa Diop 8.

Allenatore: Ines Ferazzoli

1° assistente: Patrizia Rinaldi

Taranto: Marazita n.e., Ciminelli 5, Mitrotti n.e., Savchuk 20, Macello 24, Ndiaye 4, Armenti 7, Lekaj, Cascione 2, Montrone n.e.

Allenatore: Fabio Palagiano

1° assistente: Mimmo Calviello