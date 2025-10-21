Basket, Sport
Dinamo Taranto, quarto successo di fila
La Dinamo Taranto centra la quarta vittoria consecutiva e si conferma in vetta alla classifica con Marigliano. Le ragazze di coach Palagiano espugnano il difficile campo del Palaselvapiana di Campobasso, imponendosi per 66-57 sulla Molisana Magnolia.
Partita intensa e combattuta, come da pronostico, con le padrone di casa che partono forte nei primi minuti, toccando anche il +7, ma Taranto resta lucida e nel secondo quarto inizia a rosicchiare terreno fino al sorpasso sul 22-23. Si va al riposo lungo in perfetta parità (27-27), con le due squadre che rispondono colpo su colpo.
Nel terzo quarto, la Dinamo mostra tutto il proprio carattere: sotto 40-38, le rossoblù piazzano un parziale di 7-0 che vale il sorpasso e l’allungo a fine periodo (40-45). A pesare, in questa fase, anche l’infortunio al ginocchio della campobassana Costato, che non rientrerà più in campo. Nell’ultimo quarto Taranto affonda il colpo: un nuovo parziale di 7-0 porta le joniche sul massimo vantaggio di +11 (49-60), chiudendo di fatto i giochi e blindando un successo pesantissimo in trasferta.
Sugli scudi Macello con 17 punti, ben supportata da Toscano (14), Ndiaye (11) e Savchuk (9). Da segnalare anche l’apporto fondamentale di Ciminelli (8) nei momenti chiave del match.
Con questo successo la Dinamo Taranto conferma l’ottimo stato di forma e guarda con fiducia al prossimo impegno, giovedì sera al Palafiom, per il derby Bari, partita dal sapore particolare per coach Palagiano, ex della sfida.
TABELLINO
La Molisana Magnolia Campobasso 57
Dinamo Taranto 66
(18-13, 27-27; 40-45)
Taranto: Macello 17, Toscano 14, Ndiaye 11, Savchuk 9, Armenti 5, Ciminelli 8, Gobbi 2, Cascione. Ne: Marazita, Montrone. All.: Fabio Palagiano.
Campobasso: Grande 16, Felicita 10, Carrarini 7, Costato 6, Giuliani 5, Tateo 5, Padulo 4, Perini 4, Altavilla, Libardo, Giulivi. Ne: Ciancaglione. All.: Diotallevi.