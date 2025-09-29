Dinamo Taranto parte bene in trasferta. Sabato al Palafiom derby con Trani

Parte col piede giusto la stagione della Dinamo Taranto che espugna il PalaSport di Ariano Irpino con un combattutissimo 62-63 nella prima giornata del campionato di Serie B femminile.

Le rossoblù, guidate da coach Fabio Palagiano, si sono imposte grazie a una prestazione di carattere e determinazione, restando in partita anche nei momenti di difficoltà.



Dopo un buon primo tempo chiuso avanti di 5 (30-35), Taranto ha subìto la rimonta delle padrone di casa nel terzo quarto, ma ha reagito con lucidità nell’ultima frazione completando il sorpasso negli ultimi possessi.

Protagonista assoluta la capitana Joana Macello, autrice di ben 30 punti, trascinatrice tecnica ed emotiva della squadra.



Prove positive anche per Ndiaye (9) e Ciminelli (7), con contributi preziosi da Toscano (6) – uscita però per 5 falli – e Savchuk (6). Ottimo l’impatto difensivo della panchina, in una partita ruvida e intensa (18 falli a testa).

Per Ariano Irpino, ben 16 i punti di Armillotta, e 13 per Grassia, che hanno guidato l’attacco delle campane allenate da Antonio Bellizzi.

Davanti a circa 200 spettatori, è stata una vera battaglia sportiva chiusa con un finale al cardiopalma in cui la Dinamo ha saputo stringere i denti, portando a casa due punti fondamentali in chiave classifica e morale.

Ora l’attenzione si sposta a sabato 4 ottobre alle 18:00, quando la Dinamo ospiterà al PalaFiom il Trani, in una sfida ricca di significati: tra le ex di giornata, proprio Macello e Toscano, oggi colonne portanti del roster rossoblù.

Virtus Ariano Irpino – Dinamo Taranto 62-63

(17-20, 30-35, 49-47)

Ferraro Group Ariano Irpino: Moretti 6, Fiorentini 4, Cenci n.e., Grassia 13, Firrito 2, Catarozzo 2, Orsini 2, Armillotta 16, Garcia Bernal 7, Iuspa n.e., Benie 9, Caso n.e.

All. Antonio Bellizzi – 1º Ass. Matteo Bellizzi

Dinamo Taranto: Toscano 6, Marazita n.e., Chiloiro n.e., Mitrotti n.e., Gobbi 2, Savchuk 6, Macello 30, Ndiaye 9, Cascione 3, Ciminelli 7

All. Fabio Palagiano – 1º Ass. Mimmo Calviello

Falli commessi: 18 Ariano – 18 Taranto

Uscite per 5 falli: Toscano (Taranto)

Spettatori: circa 200