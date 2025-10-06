Dinamo Taranto, ottimo debutto casalingo

Esordio casalingo positivo per la Dinamo Taranto. Nella seconda giornata di campionato batte nettamente la F.lli Lotti New JT Basket Trani (78-48). Una prestazione di livello per le ragazze di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una gara impeccabile per intensità, organizzazione e qualità di gioco.

Fin dalle prime battute, le tarantine hanno imposto il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto sul 16-9 e aumentando progressivamente il vantaggio fino al +30 finale. Grande prova di squadra, ma anche spunti individuali di rilievo, con Macello (23 punti), Toscano (12), Savchuk (11), Ciminelli e Cascione (9 e 8 punti rispettivamente) a guidare l’attacco rossoblù. La Dinamo ha saputo esprimere un basket brillante, caratterizzato da intensità difensiva, transizioni rapide e un gioco corale che ha messo in seria difficoltà le avversarie, costrette spesso al fallo (25 totali contro i 13 di Taranto). Da segnalare le uscite per cinque falli di Orosz e Golemanska per Trani.

Dinamo Taranto – F.lli Lotti New JT Basket Trani 78 – 48 (16-9, 34-30, 55-38)

Taranto: Toscano 12, Armenti 4, Marazita, Palmisano, Mitrotti, Gobbi 2, Savchuk 11, Macello 23, Ndiaye 9, Montrone, Cascione 8, Ciminelli 9. All.: Fabio Palagiano – 1° Ass.: Mimmo Calviello.

Trani: Presta 6, Cherubini 7, Orosz 2, Jarvinen 16, Gatta 2, Albino, Uniti 6, Golemanska 9, Soleti, Carrassa. All.: Luigi Delli Carri – 1° Ass.: Roberto Mansi.

Arbitri: Gianluca Palmisani (Monopoli) e Samuele Fioretti (Brindisi).

Spettatori: circa 250 Falli: Taranto 13 – Trani 25. Uscite per 5 falli: Orosz (Trani), Golemanska (Trani).

CLASSIFICA (dopo la 2ª giornata): Taranto, Marigliano, Virtus Benevento 4 punti; Battipaglia, Samnium Benevento, Fasano, Trani, Campobasso 2; Catanzaro, Napoli, Ariano Irpino, Angri, Cestistica Benevento, Basket Stabia, Bari, Potenza 0.