Dinamo Taranto, coach Palagiano confermato

La Errepi Net Dinamo Taranto conferma Fabio Palagiano alla guida tecnica della prima squadra femminile per la stagione sportiva 2026/2027.

La società ha scelto di proseguire il percorso avviato un anno fa con il tecnico tarantino, protagonista di una stagione che ha visto le rossoblù raggiungere i playoff di Serie B al termine di un campionato ben oltre le aspettative della vigilia.



Un traguardo conquistato attraverso lavoro, sacrificio e identità di squadra, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, tra cui il grave infortunio che, poco dopo l’inizio stagione, ha privato la squadra della propria playmaker titolare.

La qualificazione ai playoff e la capacità del gruppo di restare competitivo fino all’ultimo rappresentano la conferma della bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da Palagiano, capace di valorizzare il roster e consolidare una cultura sportiva fondata sull’impegno quotidiano e sulla crescita costante.

“Rinnovare la fiducia a Fabio Palagiano è stata una scelta naturale”, si legge nella nota della società. “I risultati ottenuti sul campo, la capacità di gestire i momenti più complessi della stagione e il forte legame con i valori del nostro progetto ci hanno convinto a proseguire insieme. Vogliamo continuare a crescere e costruire un percorso solido e ambizioso.”

Per coach Palagiano si tratterà della seconda stagione consecutiva sulla panchina rossoblù, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e affrontare nuove sfide sportive.

Queste le sue parole a seguito del rinnovo: “L’anno scorso abbiamo raggiunto i playoff ed è stata una grande sorpresa perché la squadra era stata costruita per una salvezza tranquilla. Quest’anno vogliamo alzare l’asticella. Sono contento e onorato di essere ancora l’allenatore dell’Errepi Net Dinamo Taranto. Ho già dato delle indicazioni al mio Direttore Sportivo per l’allestimento del roster. Siamo al lavoro per costruire una squadra che possa fare del suo meglio!”

Nei prossimi giorni la società renderà note le prime novità relative alla composizione del roster e alla programmazione della stagione 2026/2027.