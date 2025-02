Dinamo Taranto batte Trani e si prepara alla trasferta di Bari

Capolista del girone silver – poule retrocessione (qui risultati e classifica). Dopo la trasferta vincente di Rende, la Nuovi Orizzonti Taranto supera la New Juve Trani, al PalaMazzola, nella seconda giornata della fase due del campionato. Obiettivo, evitare i playout.



Le ragazze di coach Amatori hanno avuto la meglio in una gara equilibrata e complicata chiusa con il punteggio 69-60 (22-23, 34-37, 49-46). La svolta nel secondo tempo, quando la Dinamo ha messo in campo più intensità. Sugli scudi Chiara Mastrototaro e Nataliia Smaliuk, dominatrici del pitturato (insieme hanno totalizzato 43 punti dei 69 segnati da Taranto); alla New Juve Trani non è bastata la prestazione eccezionale di Macello, top scorer dell’incontro capace di infilare triple e canestri da ogni angolo del campo. Prossima gara 15 febbraio giocherà in casa della Pink Sport Time Bari. La corsa per confermarsi in B femminile prosegue (foto Valentina Funetta).

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – New Juve Trani 69-60 (22-23, 34-37, 49-46)

Taranto: Smaliuk 23, Mastrototaro 20, Saponaro n.e., Gobbi, Iob 13, Smajic, Gismondi 5, Montrone n.e., Cascione 8, Martelli, Molino, Manco n.e. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Trani: De Pace 6, Toscano 7, Macello 29, Albino, Gatta 4, Tolardo 6, Caputo 4, Riccotti 4, Spaltro n.e., Romanelli n.e. (All.re Giuseppe Paolillo – 1* ass. all.re Fabio Palieri)