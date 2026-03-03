Dinamo Taranto batte Benevento e prepara la difficile trasferta di Marigliano

Torna al successo l’Errepi Net Dinamo Taranto che supera con la Samnium Benevento con il punteggio di 80-62, al termine di una gara ben interpretata dall’inizio.

Le ragazze guidate da coach Palagiano sono scese in campo determinate e concentrate, desiderose di riscattare le recenti sconfitte nonostante la salvezza matematica fosse già stata conquistata nello scorso weekend. Prestazione di assoluto rilievo per la capitana Macello, trascinatrice dell’incontro, capace di mettere a referto 28 punti e di guidare le compagne con leadership ed energia nei momenti chiave del match.

La Samnium Benevento ha lottato con orgoglio fino alla sirena finale, ma ha dovuto arrendersi alla maggiore intensità e qualità espressa dalla formazione tarantina nell’arco dei quaranta minuti. La Dinamo prepara adesso la difficile trasferta di Marigliano (domenica prossima).

Errepi Net Dinamo Taranto – Russo Samnium Benevento 80 – 62 (22 – 13, 47 – 34, 72 – 47)

Taranto: Marazita 1, Ciminelli 4, Palmisano 5, Chiloiro, Savchuk 20, Macello 28, Ndiaye 16, Armenti 2, Lekaj, Cascione 4, Saracino, Montrone n.e.

All. Palagiano, ass. Calviello.

Benevento: Vaccaro 8, Micovic 23, Clementi n.e.,Presta 13, Battistini 3, Muscetta 11, D’avanzo 4.

All. Mennella, ass. Campanelli