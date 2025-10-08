Dinamo Taranto, arriva Cinzia Armenti

Cinzia Armenti, play-guardia di grande talento e personalità, approda a Taranto per giocare nella dinamo, in serie B femminile.

Cresciuta cestisticamente nella Pink Bari, a 16 anni ha intrapreso un importante percorso di crescita tra Orvieto, Elite Roma, Ad Maiora Taranto, Virtus Academy Benevento e Patti dove ha disputato il campionato di Serie A2. Nella scorsa stagione ha vestito la canotta della Basilia Potenza.

“Un innesto prezioso per il roster rossoblù – commentano dalla società – con spiccate doti tecniche, visione di gioco e leadership”.