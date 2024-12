Dinamo sconfitta a Catanzaro

Sconfitta con rammarico, si legge nella nota della società dopo la trasferta di Catanzaro, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B femminile di basket.



Un match equilibrato nei primi tre quarti, prima del periodo finale in cui le calabresi dominano e portano a casa la vittoria.

‘Eppure – prosegue la nota della Nuova Orizzonti – la sensazione costante di poter aggiudicarsi l’incontro per il team di Caricasole c’era, proprio per come è stata condotta la prima parte del match. A mancare però sembra esserci sempre il contributo di chi dovrebbe fare la differenza’.

Finisce 72-60, con un vantaggio di 12 punti per le calabresi, ‘che sembrerebbe però eccessivo per come è stata condotta la gara, non certo per l’ultimo quarto che probabilmente merita un esame singolo’.

Edilizia Innovativa srl Catanzaro – Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto 72 – 60

(17 – 18, 35 – 30, 47 – 45)

Catanzaro: Rizzica 4, Persico, Fazzari n.e., Scordino 12, Paoletti 4, Rovira 13, Meduri n.e., Guilavogui 18, Li Calsi n.e., Villanueva 19, Carni’ n.e., Martino 2. (All.re Danilo Chiarella – 1* Ass. all.reAntonio Godino).

Taranto: Smaliuk 2, Kolyandrova 13, Mastrototaro 22, Saponaro n.e., Gobbi, Iob 11, Smajic 2, Gismondi 4, Cascione, Molino 6, Manco n.e. (All.re Giulio Caricasole – 1* Ass.all.re Mimmo Calviello).

la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa della Dinamo Nuova Orizzonti Taranto.