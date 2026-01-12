Dinamo, che rimonta al Palafiom!

Da -17 a +2. Impresa della Dinamo Taranto che conquista una vittoria pesantissima, in rimonta, superando la Ferraro Group Virtus Ariano Irpino per 63-61.

Sabato scorso, sul parquet del Palafiom, dopo un primo tempo complicato le tarantine hanno cambiato volto nella ripresa. All’uscita dagli spogliatoi, la Dinamo si è ricompattata mettendo in campo cuore, determinazione e una difesa collettiva più solida, accompagnata da una maggiore precisione in attacco. Il divario si è progressivamente ridotto fino ad arrivare a un finale punto a punto nel quale Taranto ha vinto la pressione di un avversario davvero competitivo.

Due punti di fondamentale importanza che proiettano la Dinamo Taranto nelle zone alte della classifica. (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa della Dinamo)

Nel prossimo weekend la Dinamo Taranto sarà impegnata a Trani per la seconda giornata del girone di ritorno.

Dinamo Taranto – Ferraro Group Virtus Ariano Irpino 63-61

(11-18, 28-40, 46-49)

Dinamo Taranto: Marazita ne, Ciminelli 3, Palmisano, Chiloiro ne, Mitrotti ne, Gobbi ne, Savchuk 2, Macello 25, Ndiaye 11, Armenti 10, Lekaj, Cascione 12.

All.re: Mimmo Calviello (Fabio Palagiano squalificato)

Virtus Ariano Irpino: Moretti 12, Fiorentini 5, Albanese n.e., Grassia 14, Firrito, Catarozzo 2, Orsini 11, Armillotta 12, Garcia Bernal n.e., Iuspa n.e., Benie 5, Caso n.e.

All.re: Antonio Bellizzi – 1° Ass. all.re Matteo Bellizzi.