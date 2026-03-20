“Dida Umpa – Prof. oltre la cattedra”, il podcast dell’Istituto S. Giovanni Bosco di Taranto

C’è un momento, prima della lezione, prima della campanella, prima della cattedra. È il momento delle scelte, dei sogni, delle paure, delle strade percorse per arrivare fin lì. Nasce da questa consapevolezza il podcast dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, in collaborazione con Radio Cittadella, che racconta la vita dei docenti oltre la cattedra.

“DIDA UMPA – Prof. oltre la cattedra” è un progetto innovativo, autentico e profondamente umano, in cui i protagonisti sono proprio loro — i docenti — che, in forma autobiografica, si mettono in gioco e si raccontano senza filtri. Non solo professionisti dell’educazione, ma persone, con emozioni, attitudini, vocazioni, svolte inattese e passioni che li hanno condotti all’insegnamento.

Il podcast prende vita nell’ambito del percorso formativo: “Frequenze narrative: lo storytelling incontra la web radio”, organizzato all’interno del Progetto “For Digital Transition, in didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1), D.M. 66/2023. Il percorso, rivolto al personale docente, ha previsto 6 incontri in presenza per un totale di 20 ore, durante i quali i docenti hanno approfondito: le tecniche di storytelling; le basi tecniche del podcasting; la progettazione di un format radiofonico; l’utilizzo della web radio come strumento didattico innovativo.

Il momento più significativo del percorso è stato l’ingresso negli studi dell’emittente radiofonica locale, Radio Cittadella, che ha ospitato la registrazione delle puntate all’interno di un format professionale, con il supporto di tecnici, fonici e della docente speaker radiofonica Serena Mellone.

Le puntate della prima serie sono già disponibili on air su Radio Cittadella e verranno diffuse anche attraverso i canali ufficiali dell’Istituto nelle prossime settimane. L’obiettivo è ambizioso: trasformare questo progetto in un appuntamento fisso, uno spazio stabile di narrazione e condivisione capace di dare voce alla comunità scolastica e alle sue emozioni.