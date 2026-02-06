Delusione Taranto, la Coppa Italia è del Bisceglie

Taranto sconfitto a Bisceglie con il minimo ma sufficiente 1-0 nella finale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza Puglia, giocata ieri sera al “Ventura”. La prestazione degli uomini di Danucci, soprattutto nel secondo tempo, è stata al di sotto delle aspettative, mandando anche nella reazione allo svantaggio



All’andata era finita 2-1 per il Taranto. I nerazzurri hanno così ribaltato lo score aggiudicandosi la Coppa regionale e anche il diritto ad accedere alla fase nazionale che a fine stagione potrebbe anche aprire le porte alla promozione in D.