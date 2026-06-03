Delphis d’Oro per lo Sport, sfilano le eccellenze tarantine. Istituita la borsa di studio “Christian Cesario”

Terza edizione del Delphis d’Oro per lo Sport, il grande evento che chiama raccolta decine di società sportive di Taranto e della sua provincia. Sono attesi a Porte dello Jonio (parcheggio multipiano esterno) circa 3000 partecipanti tra atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori.

Attraverso l’assegnazione del Delphis d’oro, Fondazione Taranto 25 celebra lo sport di terra ionica assegnando l’ambìto premio che va ben oltre il mero valore tecnico o di risultato.

Tra le novità di quest’anno l’istituzione di una borsa di studio intitolata a Christian Cesario, compianto giovane giornalista prematuramente scomparso lo scorso marzo.