Delphis d’Oro per lo Sport, presentata la terza edizione in programma il 4 giugno

E’ stata presentata nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, a Taranto, la terza edizione del Delphis d’Oro per lo Sport. Alla conferenza stampa hanno preso parte Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25; i soci Lele Lucchese e Fabio Polito, che con Nicola Monfredi coordinano il Gruppo di Lavoro Sport; Mauro Tatulli, Shopping Center Manager Porte dello Jonio Taranto e Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del Tavolo Sport, istituito dall’Amministrazione comunale del capoluogo e che in avvio di conferenza, ha portato il saluto del sindaco Piero Bitetti.

Il Delphis celebra lo sport della provincia di Taranto, assegnando l’ambìto premio che va ben oltre il mero valore tecnico o di risultato. Novità di quest’anno: l’istituzione di una borsa di studio intitolata a Christian Cesario, compianto giovane giornalista prematuramente scomparso lo scorso marzo. “Nel 2020 abbiamo cominciato la nostra vita associativa sostenendo proprio lo sport – ha sottolineato il presidente Tagarelli – e continuiamo a farlo, pur avendo allargato l’ambito di attenzione ed intervento della Fondazione. Noi tutti soci e socie di Taranto 25 siamo particolarmente legati al Delphis d’Oro per lo Sport, perché pensiamo sia insuperabile la gioia di condividere con decine di società sportive del territorio, e quindi centinaia tra atleti e tecnici, l’emozione di un premio che ad ogni modo resta secondario rispetto all’importanza di ritrovarci insieme. Rappresentiamo infatti un segmento importante della nostra comunità. Ne siamo orgogliosi e pensiamo che lo sport sia fondamentale sul piano culturale e sociale. Ringrazio Porte dello Jonio e i partner di questa meravigliosa manifestazione, invitiamo la cittadinanza a raggiungerci il 4 giugno. Sarà una festa, un luogo di incontro – e di riflessione sul senso della vita sportiva e associativa – per circa 3000 sportivi di Taranto e della provincia. In vista dei Giochi del Mediterraneo, risulterà anche uno degli eventi che di fatto aprono la stagione estiva dello sport tarantino”.

“Siamo alla terza edizione del Delphis d’Oro, un progetto che lo scorso anno ha visto la partecipazione di circa 2500 persone, di cui 1500 atleti – ha aggiunto il direttore Tatulli – insieme a Fondazione Taranto 25, vogliamo che i nostri talenti sportivi si sentano accompagnati e seguiti nel loro percorso di crescita. Porte dello Jonio crede molto in questa iniziativa come occasione di incontro e di confronto per i giovani e per i dirigenti delle società sportive. È fondamentale lavorare insieme e fare rete soprattutto quest’anno in cui Taranto sarà protagonista dei Giochi del Mediterraneo che saranno presentati nella serata-evento del 4 giugno. Ringrazio Mc Donald e Decathlon che, con la loro partecipazione, contribuiscono fattivamente alla riuscita della manifestazione”.

La cerimonia di consegna dei Delphis d’Oro per lo Sport sarà condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia. Appuntamento al 4 giugno nell’area esterna di Porte dello Jonio, a Taranto (parcheggio multipiano).