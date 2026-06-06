Delphis d’Oro per lo Sport 2026, tutti i premiati

In tremila a porte dell’Jonio, giovedì sera 4 giugno, in occasione della terza edizione del Delphis d’Oro per lo Sport 2026, uno degli eventi principali dell’attività annuale della Fondazione di Partecipazione taranto 25. Otto i Delphis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l’istituzione della Borsa di studio intitolata a Christian Cesario.

Dopo la sfilata dei gruppi, nel corso della cerimonia di consegna condotta da Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia, ritmata inoltre da eccellenti spazi musicali – sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo, Fabrizio Manzulli, e i soci del Gruppo Sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature.

Hanno aperto la serata i saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Jonio.

Infine, come detto da Fabio Tagarelli, la novità che riguarda direttamente Fondazione Taranto 25: è’ stato presentato ieri il nostro nuovo logo.

I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera.

E’ un 25 che ruotando diventa un cuore.

I PREMIATI

(in parentesi i soci i Taranto 25 che hanno proceduto alla consegna del premio). Le FOTO

PIO ZICARI – SANTA RITA BASKET TARANTO (Felice Egitto)

MARLENE COSTANTINO – PATTINAGGIO ARTISTICO DI MAGLIE (Angelo Simonetti)

FRANCESCA CIANCIARUSO – ATLETICO PAOLO VI (Alessandro Miccoli)

DAVID BORY SUAREZ – CLUB SCHERMA (Fabio Polito)

CARMEN ROSATO – PALLACANESTRO STATTE (Antonio Di Giuseppe)

FEDERICO QUARANTA – UNICORN TEAM (Biagio Lacarbonara)

DANIELE BLANDINO – REAL TARAS (Marilena Battista e Antonio Mallardi)

MARCELLO GENTILE – GRUPPO SPORTIVO DELFINO TARANTO (Angelo Vozza)

Delphis d’Oro alla Carriera

FRANCESCO CASTELLANO – PUGILISTICA CASTELLANO (Luigi Santilio)

Delphis d’Oro Fair Play

MOHAMED EL GAAGAA – PUGILISTICA QUERO (Elisa Polito)

Delphis d’Oro alla Squadra

CRYOS – Under 15 (Nico Monfredi)

Delphis d’Oro “Christian Cesario” –

Borsa di studio ad ALESSIA VOZZA – ATIEMPO (Lele Lucchese)