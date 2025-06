Delphis d’Oro 2025, nomi e numeri di un successo

Premio Delphis d’Oro per lo sport”, ieri l cerimonia della manifestazione giunta alla seconda edizione, promossa da Taranto 25 e da “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, con il patrocinio morale del Panathlon Club Taranto.

A sfilare sono state, sull’area del parcheggio sopraelevato del Centro Commerciale Porte dello Jonio, le rappresentanze delle 44società sportive che Taranto 25 ‘ha supportato mediante partnership, non una semplice sponsorizzazione, ma la condivisione di un percorso di crescita non solo delle società, ma soprattutto sportiva e personale degli affiliati’ spiegano da Taranto25.

Numeroso il pubblico, ieri sera: circa 3000 persone.

Dopo il defilamento delle società sportive, intonato l’inno nazionale, è iniziata la cerimonia di premiazione, presentata da Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia che hanno chiamato sul palco Fabio Tagarelli, Presidente Taranto 25, e Mauro Tatulli, Direttore Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood.

«Il Delphis d’Oro per lo Sport – ha spiegato Fabio Tagarelli – è un premio che celebra il talento, i valori educativi e sociali dello sport sul territorio: le società sportive che avete visto sfilare ci hanno proposto la candidatura di oltre trenta affiliati che si sono distinti non solo come atleti, ma anche come persone. Tra questi il Gruppo di Lavoro composto da soci di Taranto 25 ha scelto quelli che vedrete premiare stasera, ma a tutti va il nostro plauso e il nostro incoraggiamento a continuare a impegnarsi ogni giorno».

Nell’occasione Mauro Tatuli ha sottolineato come «anche quest’anno il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood ha organizzato con Taranto 25 questo evento non solo supportandolo sul piano logistico ed operativo, ma anche donando alle società sportive le bandiere portate dagli alfieri. Siamo sempre pronti ad ospitare e supportare iniziative come questa che vedono coesa in un momento gioioso la nostra comunità».

Prima della consegna dei premi la serata ha vissuto alcuni momenti suggestivi, con il Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, C.V. CP Rosario Meo che, dopo la proiezione di un video, ha voluto condividere con il pubblico una delle tappe della roadmap dei festeggiamenti per il 160° anniversario di fondazione del Corpo.

Sono stati inoltre Patrizia Conte, cantante tarantina vincitrice di The Voice Senior 2025 di Rai1, e la Jonian Dolphin Conservation, l’associazione socia di Taranto 25 impegnata nello studio e dei cetacei nel Golfo di Taranto, che poche settimane addietro è stata insignita del Premio Academy Award dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee.

La cerimonia ha poi vissuto il momento clou con la consegna degli 8 premi Delphis d’Oro per lo Sport a Marco Reale della “ASD Taras Taekwondo”, Sveva Sabato della “ASD SUP Academy Taranto”, Giuseppe Saracino della “ASD Onda Buena”, Antonio Cazzato della “SSD ARL Giovani Cryos”, Mesto Malaika della “ASD ATiempo”, Valentina Fischetti della “GSDelfino Taranto”, Sarah Carone della “ASD Pattinaggio Artistico Taranto”. Sono stati assegnati poi quattro premi Delphis d’Oro speciali: “Premio Fair Play” a Nicola Cesarano della “ASD Quero Chiloiro”, “Premio alla carriera” Nunzia Lepore della “Polisportiva Vogatori Taras” e il premio “Leonida” con una Borsa di studio da 1.500 € è stato assegnato ad Alisa Mastropaolodella “ASD Nuova Atletica Taranto”. Premio speciale introdotto quest’anno e destinato a diventare un appuntamento fisso: il Delphis d’Oro per la Squadra è stato conferito “Under 15 Support” della ASD Support.

GRUPPO DI LAVORO SPORT DI TARANTO 25

Il Gruppo di Lavoro che ha selezionato i vincitori dei premi è composto dai soci di Taranto 25: Nico Monfredi, Lele Lucchese, Fabio Polito, Giovanni Patronelli, Antonio Mallardi, Marilena Battista, Michele Soprano, Greta Fanelli, Augusto Quaranta, Abele Petrosino, Antonio Di Giuseppe, Monica Egitto e Luigi Santilio.





PREMIO DELPHIS D’ORO PER LO SPORT 2025

Marco Reale – premio consegnato da Antonio Di Giuseppe



Sveva Sabato – premio consegnato da Lele Lucchese, Felice Egitto e Monica Egitto.

Giuseppe Saracino – premio consegnato da Alessandra Fanelli e da Comandante Capitaneria di Porto di Taranto CV CP Rosario Meo



Marta Valente – premio consegnato da Luigi Santilio



Antonio Cazzato – premio consegnato da Nico Monfredi



Mesto Malaika – premio consegnato da Augusto Quaranta





Valentina Fischetti – premio consegnato da Michele Soprano



Sarah Carone – premio consegnato da Fabio Polito



Fair Play – Nicola Cesarano – premio consegnato da Antonio Mallardi e Marilena Battista



Premio speciale alla Carriera – Nunzia Lepore – premio consegnato da Abele Petrosino



Premio speciale alla Squadra – Support Squadra – premio consegnato da Mauro Tatulli



Premio speciale e Borsa di Studio “Leonida” – MastropaoloAlisia – premio consegnato da Gianni Patronelli