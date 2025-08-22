Decaro a Taranto chiude l’Angolo della Conversazione 2025 allo Yachting di San Vito

L’edizione 2025 dell’Angolo della Conversazione si chiude con un appuntamento molto atteso e già sold out da giorni.



Lunedì 25 agosto, alle 21:00, sul palco dello Yachting Club ci sarà l’eurodeputato del Pd, Antonio Decaro, già sindaco di Bari dal 2014 al 2024 e in precedenza parlamentare dal 2013 al 2014.

Decaro presenterà il suo libro “Vicino. Fare politica insieme alle persone”, edito da Solferino, un saggio molto interessante con il quale ha debuttato da scrittore.

L’autore dialogherà con Angelo Di Leo.

