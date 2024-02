Decarbonizzazione dei trasporti marittimi, a Taranto un meeting internazionale

Formare i futuri professionisti di Italia, Germania, Albania, Grecia e Montenegro sui processi di decarbonizzazione dei trasporti marittimi, sull’efficienza energetica, sull’ottimizzazione della logistica in chiave green. Da questa mattina, tre giorni di studio, confronto e approfondimento a Taranto in occasione del meeting internazionale organizzato da ITS Logistica Puglia.

L’iniziativa rientra nel Progetto “ZeroC” finanziato dal Programma Erasmus+ e vede protagonista ITS Logistica Puglia nell’ambito di un ampio partenariato internazionale che comprende Università del Montenegro, Università di Durazzo, Università Tecnica di Atene. E si avvale di qualificate collaborazioni con l’Università di Vlora, l’Università Tecnica di Amburgo, la Camera di Commercio di Durazzo, il Direttorato Marittimo Generale Albanese, l’Agenzia di Protezione Ambientale montenegrina e la Camera di Commercio del Montenegro.

I lavori sono stati aperti dagli interventi del prof. Osman Metalla, dell’Università di Durazzo;

di Silvio Busico, presidente Its Logistica Puglia; Luigia Tocci, direttore Its Logistica Puglia; Annachiara Stefanucci, coordinatrice Ufficio Europa ITS Logistica Puglia; del prof. Danilo Nikolic dell’Università del Montenegro. “Come presidente di ITS Logistica Puglia – ha detto Busico – sono felice di condividere questa nuova esperienza di cooperazione internazionale. Il progetto ZeroC ci vede impegnati per aggiornare e adeguare l’offerta formativa di tutte le università e gli enti di istruzione superiori europei e non europei coinvolti, al fine di formare risorse umane pronte ad affrontare le sfide collegate a temi di grande attualità”.

Il prof. Osman Metalla, dell’Università Durazzo ha sottolineato l’importanza del meeting. “In questi giorni – ha evidenziato – saranno definiti i programmi dei prossimi tre anni delle Università di Durazzo, Valona e Montenegro. Individueremo skills ed expertise per i nostri studenti, ci confronteremo con le nuove tecnologie che accompagneranno la transizione del trasporto marittimo verso l’obiettivo zero emissioni di carbonio”.

“Decarbonizzazione e transizione green rivestono centralità nei processi dei vari comparti produttivi – ha aggiunto Stefanucci – il progetto ZeroC, che oltre all’Italia, abbraccia Grecia, Montenegro, Albania e Germania, concentra la sua attenzione sul trasporto marittimo e sulla logistica. Siamo contenti di ospitare dieci delegazioni che avranno la possibilità di confrontarsi sull’offerta formativa delle università e degli istituti d’istruzione superiori coinvolti”.