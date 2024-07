De Piscopo trascina il Mon Rêve con una band formidabile

L’intro della serata mette subito le cose chiaro: nell’aria c’è Pino Daniele, ‘Il fratello in blues’ che quasi fa rima con Tullio De Piscopo e tutto quello che questa assonanza significa in termini storico-musicali per la Napoli (e l’Italia) degli ultimi 50 anni.







Ieri sera al Mon Reve di Taranto il batterista per antonomasia ha deliziato, divertito e fatto ballare con il suo ritmo, accompagnato da una band formidabile capace di passare dalla tarantella al tango, e di metterci dentro appena possibile rock, funky, jazz e blues snoccliolando gli spartiti in scaletta. Un canovaccio da sfogliare come un’enciclopedia sonora.

De Piscopo condivide con la platea alcune tappe fondamentali del suo lungo viaggio mondiale tra le note più classiche ed alcuni aneddoti gustosi (dall’incontro con Piazzolla alle trasferte con la band di Daniele) e tutti gli eccetera che dentro un concerto di due ore trovano spazio adeguato in musica…

Il pubblico tarantino ha gradito, e ha pure ballato, l’arte di De Piscopo che sul palco sprigiona la voglia di un ragazzino e la generosità di chi non vede l’ora, dopo un applauso, di ricominciare a suonare per guadagnarsene un altro. E un altro ancora. Tutti meritati. E non solo alla carriera.



Il “Mon Rêve Summer Festival 2024” sta proponendo, anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, una rassegna davvero interessante. Ecco le date: leggi.