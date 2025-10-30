Danza, un team di Taranto al mondiale di Hiphop a Praga

Ancora una prestazione ed un successo internazionale per i ballerini della Jonica Danza in Two. Per il secondo anno consecutivo i ragazzi, preparati da coach Vincenzo D’Alconzo, in arte Spike, hanno disputato il Campionato mondiale di Hiphop.

Lo scorso anno la fase finale della manifestazione si è svolta negli Usa, a Phoenix. Pochi giorni fa, a Praga, si è disputata la finale 2025. Alla competizione hanno partecipato i ragazzi di “Crew Hood Ten”, “Hood Zero Double Nine”, “Hood Sis… sono tarantini” che hanno ottenuto un quinto posto nelle selezioni preliminari e un nono posto finale, arrivando a disputare le semifinali.