Dallamericaruso, Veltroni a Spazioporto con il docufilm su Lucio Dalla

Ancora pochi posti disponibili per assistere a Taranto alla proiezione del docufilm “Dallamericaruso, Il concerto perduto” – con la presenza in sala del regista Walter Veltroni che sarà protagonista di un talk con il pubblico moderato dal giornalista Angelo Di Leo – e visitare la mostra immersiva “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra” che sta ottenendo uno straordinario successo di pubblico e critica.

All’evento, in programma alle 17.30 di giovedì 4 dicembre, si può accedere solo acquistando (€ 7 invece di € 10) il biglietto per visitare nella stessa data la mostra immersiva “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra” allestita nello spazio espositivo ‘Ex Deposito’ in via Niceforo Foca n.30 a Taranto.

Lo stesso biglietto consente di assistere alla proiezione del docufilm di Walter Veltroni che si terrà nell’adiacente “Spazioporto” (prenotazioni qui: https://forms.gle/eLXvUNYQRNHYLWR58).

“Dallamericaruso, Il concerto perduto” è un affascinante documentario che narra la genesi della canzone “Caruso” e dell’album di Lucio Dalla registrato dal vivo nel 1986 al Village Gate di New York, un concerto di cui si pensava si fossero perse le riprese.

Vengono invece proposte in un’edizione restaurata e rimasterizzata.

Un ritrovamento prezioso che, unendosi alla rievocazione di come è nato un grande classico della canzone italiana, ci ricorda la grandezza di Lucio Dalla, nello stile del regista Walter Veltroni che unisce la cinefilia al piacere dell’affabulazione finalizzata ad ampliare la conoscenza del grande cantautore bolognese.

Così Veltroni narra la nascita di “Caruso” – attraverso la testimonianza di Angela Baraldi e di altri che vi assistettero in prima persona – mentre rievoca il concerto con un video inedito girato da John Turturro e con le riprese di Ambrogio Lo Giudice che ci restituiscono l’atmosfera del Village Gate, il locale in cui Dalla si esibisce accompagnato dagli Stadio.

Come detto, giovedì sarà inoltre possibile visitare anche la mostra “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra” del pittore, urban e sound artist Kotè, allestita a Taranto da APS AFO6, ideata e curata da ArteViva Ets con il patrocinio e il supporto della Fondazione Lucio Dalla (la mostra sarà visitabile fino a mercoledì 31 dicembre).

Il percorso espositivo conduce il visitatore in un viaggio immersivo, intimo e inaspettato in cui la presenza sulle tele di colui che lo ha ispirato diventa via via sempre più evocativa…

La mostra rappresenta il core dell’articolato progetto di APS AFO6 denominato “Dalla e Taranto – Storia di un amore del Sud” che, realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia e con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla di Bologna, prevede diversi appuntamenti, tra cui proiezioni, workshop, concerti e talk, che avranno come leit motiv il rapporto di Lucio Dalla con la Puglia.