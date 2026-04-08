Dalla partecipazione all’azione, i giovani protagonisti di “Incontra il tuo Futuro”

Sono tante le novità della seconda edizione di “Incontra il tuo futuro-Job Village”, in programma i prossimi 13 e 14 aprile negli spazi del centro commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo di città nel corso di una partecipata conferenza alla presenza di decine di studenti, i principali fruitori dell’iniziativa che intende creare un ponte tra i giovani della provincia di Taranto, la scuola, il mondo del lavoro, dell’alta formazione, l’università, le imprese, le associazioni, gli enti, le istituzioni civili e militari.

Un’edizione che punta non solo a migliorare numeri e presenze rispetto allo scorso anno, ma a diventare ancora di più strumento attivo trasformando gli studenti da spettatori a protagonisti, dalla partecipazione all’azione come recita, appunto, il claim di “Incontra il tuo futuro 2026”. I prossimi 13 e 14 aprile la galleria del centro commerciale ospiterà incontri, workshop, dimostrazioni pratiche, mentre negli spazi del parcheggio saranno allestiti gli stand dei 38 espositori. “Incontra il tuo futuro – Job Village” è organizzato da Porte dello Jonio in collaborazione con Confindustria Taranto, ITS Academy Mobilità, Fondazione Taranto 25, Ki.Fra Comunicazione e eventi; si avvale del patrocinio di Comune di Taranto, Camera di commercio Brindisi-Taranto, Inail, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Mauro Tatulli, shopping center manager di Porte dello Jonio gestito da Nhood; il sindaco di Taranto Piero Bitetti; il vicesindaco Mattia Giorno; l’assessore alle Attività Produttive, Francesco Cosa; Silvio Busico, presidente della Sezione Politiche Attive del Lavoro di Confindustria Taranto; Vincenzo Cesareo, presidente Camera di commercio Brindisi Taranto; Annapaola Scrimieri di Fondazione Taranto 25; Maurizio Cotrona del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’incontro è stato moderato dal giornalista Matteo Schinaia (Ki.Fra Comunicazione e eventi).

“Con la nostra iniziativa – ha detto Mauro Tatulli – vogliamo colmare il divario tra aziende alla ricerca di personale e giovani in cerca di lavoro. Lo facciamo nel modo più efficace, mettendoli in contatto. Sembra il classico uovo di Colombo, ma a Taranto mancava un’iniziativa di questo tipo. Rispetto allo scorso anno abbiamo voluto rendere ancora più protagonisti i ragazzi attraverso il bando startup for student realizzato grazie a Fondazione Taranto 25 con il quale i giovani tarantini saranno promotori di nuove idee imprenditoriali e di buone pratiche per migliorare la qualità della vita sul territorio. Altre novità sono le presenze del Ministero del Made in Italy, dell’Inail e dei Giochi del Mediterraneo che si celebrano quest’anno a Taranto. Ringrazio tutti i partner per la collaborazione e la disponibilità. Porte dello Jonio conferma la sua dimensione di luogo dello shopping attento, però alla dimensione sociale e culturale della comunità tarantina”.