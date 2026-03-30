Dal pop al punk. Tutti i nomi di Medimex 2026

Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia), (unica data italiana), Slowdive (unica data italiana), NYC Redux Band playing the music of Ramones(anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli) e Agents of Time sono gli ospiti delle due serate di concerti del Medimex 2026, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto.



Medimex torna con un programma che propone grandi concerti internazionali, attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase per presentare le novità della scena regionale e nazionale, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica.

Un’edizione che compie un ideale viaggio dal punk al pop – due generi musicali che nel corso degli anni si sono contaminati e hanno pervasivamente influenzato l’immaginario collettivo e la cultura mondiale – attraverso un fitto calendario che compone un mosaico di appuntamenti, esperienze, approfondimenti rivolti a operatori del settore, giovani, artisti e appassionati di musica.







Sono due le serate di grande musica internazionale in programma sulla rotonda del lungomare di Taranto. Sabato 20 giugno arrivano i Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live, il duo delle meraviglie, che in quarant’anni di attività ha inanellato numerosi record e plasmato il genere pop con hit indimenticabili, presenta un live show immersivo e tecnologico che il The Times ha consacratocome “lo spettacolo pop più affascinante dell’anno”. Nella stessa serata sul palco anche Agents of Time, formazione elettronica pugliese, composta dai producer Andrea di Ceglie e Luigi Tutolo, che dal 2013 si è esibita nei principali festival e dancefloor mondiali e ha remixato un brano di The Weeknd.

Domenica 21 giugno sono previsti tre concerti. Il Medimex celebra i 50 anni del punk con NYC Redux Band playing the music of Ramones, anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli, i brani del disco omonimo di debutto dei Ramones reinterpretati da un supergruppo che riunisce alcuni dei più importanti musicisti della scena statunitense: Brian Chase (Yeah Yeah Yeahs), Sami Yaffa (Michael Monroe, Joan Jett), Steve Conte (New York Dolls), Kid Congo Powers (ex-Bad Seeds), Luis Accorsi (Toxic Tito), Eugene Hutz (Gogol Bordello), Victoria Espinoza (Puzzled Panthers/Gogol Bordello) e Tammy Faye Starlight.

Tornano al Medimex, dopo l’indimenticabile concerto del 2017 a Bari, gli Slowdive, band britannica imprescindibile per gli appassionati di shoegaze con all’attivo album e live di culto. E infine Suede, capostipiti del britpop a Taranto per presentare i brani più celebri del loro repertorio e l’osannato Antidepressants, ultimo disco pubblicato nel 2025. Prevendita per le due serate attiva dalle ore 13.00 del 30 marzo nei circuiti Vivaticket e Ticketone.





Prevista anche una programmazione di showcase – selezionati attraverso una call pubblica disponibile sul sito web medimex.it – per presentare i progetti più interessanti della nuova scena musicale pugliese e nazionale. Anche quest’anno la manifestazione si avvale della consulenza artistica, a titolo gratuito, di AntonioDiodato e Michele Riondino che affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico.