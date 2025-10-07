Dal 9 al 13 ottobre chiusura al traffico di un tratto della Taranto-Brindisi per lavori Anas

Dal 9 al 13 ottobre chiusura al traffico di un tratto della SS 7 “Via Appia” tra Taranto e Brindisi per lavori ANAS di varo impalcato. Previsti percorsi alternativi e possibili rallentamenti’. Così da Palazzo di Città l’avviso diramato da poco. Leggi qui.





‘La Polizia Locale di Taranto informa – si legge sul sito del Comune di Taranto – la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei lavori di varo dell’impalcato metallico del nuovo cavalcavia situato al km 652+710 della SS 7 “Via Appia”, l’ANAS ha disposto – con Ordinanza n. 559/2025 – la chiusura temporanea al traffico in entrambe le direzioni (Taranto–Brindisi e Brindisi–Taranto) del tratto compreso tra il km 652+500 e il km 654+800.

Periodo di chiusura:

Dalle ore 08:30 di giovedì 9 ottobre 2025

Fino alle ore 24:00 di lunedì 13 ottobre 2025

Durante tale periodo saranno in vigore limitazioni al traffico e divieti di transito, con la predisposizione di segnaletica temporanea e la presenza di personale ANAS e Polizia Locale per la gestione della viabilità e l’assistenza agli automobilisti.



Percorsi alternativi

Itinerario 1

Da Grottaglie verso Taranto: uscita “Paolo VI – Circummarpiccolo”, poi SP 77 – Viale Cannata – SP 21 – SS 172.

Da Taranto verso Martina Franca o Brindisi: uscita “Martina Franca – Valle d’Itria”, poi SP 5 – SP 77 – SS 172 – SP Paolo VI – Viale Cannata – SP 21.

Itinerario 1A (consigliato)

Da Martina Franca verso Brindisi: uscita “Paolo VI”, poi SP 21 – SP 77 – SS 7.

Da Taranto verso Brindisi: uscita “Martina Franca”, poi SS 172 – Paolo VI – Viale Cannata – SP 21 – SP 77.

Si segnalano possibili tempi di percorrenza maggiori di circa 30 minuti, soprattutto nelle ore di punta.

Raccomandazioni

Il Comune di Taranto invita tutti gli automobilisti a:

mantenere la massima prudenza alla guida;

rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni fornite sul posto;

seguire i percorsi alternativi consigliati per evitare disagi.

Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e l’avanzamento dei lavori, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Taranto e dell’ANAS’.

