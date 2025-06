Dal 12 al 15 giugno torna il Taranto Swing Festival

Per quattro giorni Taranto torna a essere la capitale europea dello Swing facendo arrivare da tutto il mondo i più importanti ballerini e maestri di danza, ma soprattutto tantissimi “fedelissimi” di questo movimento culturale, tutti in riva allo Jonio per una full immersion nella gioiosa atmosfera vintage Made in Usa.





Da giovedì 12 a domenica 15 giugno torna il “Taranto Swing Festival”, la manifestazione che, organizzata anche in questa sesta edizione dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli sei anni si è imposta a livello internazionale.





Grazie alla presenza di alcuni dei “maestri di danza” e performer più importanti del mondo, per il “Taranto Swing Festival” arriveranno a Taranto centinaia di appassionati non solo da tutta l’Europa, ma anche dall’Australia e dalla Corea del Sud!





Dopo l’inaugurazione con uno specialissimo “Swing on Boat” su una motonave di Kyma Mobilità, la manifestazione avrà come epicentro il Mon Rêve Ecogreen Resort con serate e concerti a pagamento, mentre per tutta la giornata si terranno i workshop di danza. inoltre, saranno allestiti mercatini vintage con abiti, accessori e vinili d’epoca, nonché un “hair & make-up corner” per un perfetto look retrò!





Saranno quattro giornate, infatti, vissute nell’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo e, soprattutto, con la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America tra gli anni Trenta e Cinquanta. «Tutti saranno contagiati da questa atmosfera – ha spiegato il Direttore artistico Nicky Pezzolla annunciando la manifestazione – perché lo swing è energia pura, ritmi travolgenti che ti avvolgono e catturano l’anima facendoti scatenare, danze che trasmettono gioia di vivere e voglia di divertirsi, ma anche acconciature e abiti retrò rigorosamente in stile vintage Made in USA, perché lo Swing è soprattutto un’autentica forma di cultura”. (Foto ufficio stampa Taranto swing festival).