Da Friuli, Sicilia e Calabria per giocare a Baskin e Futs-All al PalaMazzola di Taranto

Taranto si prepara ad accogliere la grande festa dello sport inclusivo.



Sabato 25 luglio, a partire dalle 15.00, il PalaMazzola ospiterà infatti il Taranto Open Games, un evento dedicato alla promozione dell’inclusione, della partecipazione e della cultura sportiva accessibile a tutti, attraverso due discipline che hanno fatto dell’abbattimento delle barriere la propria missione: il FUTS-ALL, ovvero il calcio a cinque inclusivo promosso daSportInclusion (SPIN) insieme alla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Friuli Venezia Giulia, e il BASKIN, promosso da CSAIn.





L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per questo motivo gli organizzatori ringraziano il Comitato Taranto 2026 ‘per la preziosa collaborazione istituzionale che ha reso possibile lo svolgimento dell’evento proprio all’interno del PalaMazzola’ a poche settimane dall’inizio della kermesse intercontinentale.







Le due discipline saranno protagoniste di un pomeriggio nel quale lo sportdiventerà linguaggio universale di inclusione, partecipazione e coesione sociale, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino regolamenti, valori e protagonisti di due esperienze sportive innovative.





Le squadre



Per il FUTS-ALL scenderà in campo una rappresentativa del Friuli Venezia Giulia,composta da atleti provenienti da diverse associazioni del territorio regionale, testimonianza concreta della rete costruita da SPIN e dalla Lega Nazionale Dilettanti per la diffusione del calcio a cinque inclusivo.



Nel BASKIN sarà protagonista il Castanea Baskin Messina, affiancato da atleti provenienti dalla Calabria, precisamente del Tiger Basket Gioia Tauro, a conferma della crescita di un movimento sempre più radicata anche nel Sud.





Il programma



15:00 ingresso al PlaMazzola (gratuito)

• 15:30 presentazione delegazioni e ospiti

• 15:40 saluto delle Autorità e del Comitato Organizzatore

• 16:00 presentazione sport inclusivi: principi e valori

• 16:10 BASKIN – le regole

• 16:20 presentazione squadre

• 16:30 inizio partita

• 17:50 FUTS-ALL – le regole

• 18.10 presentazione squadre

• 18:20 inizio partita









«Quella di Taranto rappresenta una tappa fondamentale della nostra missione: diffondere la cultura dello sport inclusivo», dichiara Alberto Andriola, Presidente di SportInclusion (SPIN). “La manifestazione sancisce collaborazioni strategiche della nostra associazione: quella con il movimento del Baskin e, quindi, la preziosa vicinanza sancita con Csain, dall’altra il percorso costruito con la Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo del nostro FUTS-ALL. Dopo questo evento tecnico avremo l’opportunità a Taranto di incontrare delegazioni provenienti da numerosi Paesi che parteciperanno ai Giochi e far conoscere sia il FUTS-ALLsia il Baskin all’intero bacino del Mediterraneo’’.







Sottolineando l’importanza dell’appuntamento pugliese, anche il Presidente Nazionale CSAIn, Salvatore Spinella, evidenzia come “Questa partecipazione rappresenti un momento di straordinaria importanza per tutto l’ente. CSAIn ha scelto di credere nel Baskin fin dalle prime fasi del suo sviluppo, individuando in questa disciplina uno strumento capace di coniugare sport, integrazione e crescita sociale. Essere presenti a Taranto nell’ambito delle manifestazioni che anticipano i Giochi del Mediterraneo significa vedere riconosciuto un lavoro programmato nel tempo e confermare la volontà di continuare a investire in questo progetto’’.







Il Taranto Open Games conferma intanto la crescita di un movimento che pone la persona al centro dell’attività sportiva e interpreta pienamente i valori dell’inclusione, dell’accessibilità e della coesione sociale.

Il FUTS-ALL e il BASKIN dimostrano come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di partecipazione, capace di abbattere ogni barriera e valorizzare le capacità di ciascuno.





L’appuntamento del 25 luglio offrirà inoltre un’importante occasione di incontro tra istituzioni, enti di promozione sportiva, tecnici, dirigenti, atleti e cittadini, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento nella promozione dello sport inclusivo.



L’ingresso al PalaMazzola come detto è gratuito.

Per motivi organizzativi è preferibile la prenotazione del posto attraverso la piattaforma Eventbrite.

https://www.eventbrite.com/e/baskin-e-futs-all-taranto-open-games-2026-tickets-1992168445448?aff=wadl





Il Taranto Open Games, attraverso SPIN e il FUTS-ALL, gode del sostegno della Lega Nazionale Dilettanti. CSAIn, con il BASKIN, partecipa all’iniziativa anche in qualità di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP.