Cus Jonico Taranto, ecco la campagna abbonamenti

A due settimane dall’inizio del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 il CJ Basket Taranto apre ufficialmente la sua campagna abbonamenti.



Il claim è “Io sono CJ Taranto” e chiama a raccolta tutto il pubblico di tifosi e semplici appassionati al Tursport.





L’abbonamento costa 95 euro e dà diritto a vedere tutte le 15 partite casalinghe del CJ Basket Taranto più le partite in casa del 1° turno playoff.



Particolare riguardo alle donne e agli under 21, il prezzo dell’abbonamento è di soli 70 euro mentre è confermato, come negli scorsi anni, l’ingresso gratuito per gli under 12 accompagnati da un adulto pagante.



C’è poi la tessera “Amico CJ” al costo di 210 euro che darà accesso a tutta una serie di benefit tra cui posto numerato al Tursport per le partite di regular season e tutti i playoff che si giocheranno nella struttura di San Vito ma anche un abbonamento Lnp Pass per vedere in streaming tutte le partite di serie B compreso ovviamente quelle del CJ Taranto, in casa e soprattutto in trasferta, e ancora una sciarpa del CJ e ‘altra novità uno scontro del 15% presso tutti i locali Old Wild West che ha aperto anche a Taranto, in Via Cesare Battisti 5200, angolo Via Speziale’ spiegano dalla società.

Gli abbonamenti si possono prenotare via email all’indirizzo cusjonicobasket@alice.it, inviando dei messaggi in chat sui social Facebook e Instagram; fisicamente si possono prenotare e/o acquistare le tessere presso lo store ufficiale del CJ presso Shopping Sport in via Campania angolo Corso Italia.

Intanto, domenica prossima 25 settembre amichevole di prestigio per Gianmarco Conte e compagni che affronteranno al Tursport l’Hdl Andrea Pasca Nardò (formazione di A2).