Cus Jonico Taranto a caccia del tris

Una settimana da incorniciare. Questo l’obiettivo del CJ Basket Taranto che dopo i successi di Corato e con Teramo in casa va a caccia del tris in 8 giorni nel back-to-back-to-back sul parquet del Pescara Bk 2.0, nella dodicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D.

Taranto arriva in riva all’Adriatico forte di due successi consecutivi in pochi giorni che hanno spazzato via il blackout di tre partite a fine novembre. I rossoblu, nonostante l’emergenza in atto, hanno saputo espugnare Corato e bissare nell’infrasettimanale riaffermando la legge del Tursport contro Teramo.





Una partita che ha consegnato a coach Olive anche il recupero part time di Mattia Graziano che ha saggiato nuovamente il parquet dopo l’infortunio alla spalla. Ore decisive anche per l’eventuale “disponibilità” anche di capitan Conte che a Pescara potrebbe essere della partita.

Insomma davvero un buon momento in casa CJ come conferma coach Olive: “Quella dei recuperi degli infortunati è già una buonissima notizia. Non era facile battere Teramo, squadra con energia e di un certo livello che ci ha messo in difficoltà per 30 minuti. Peraltro ci siamo tolti un po’ di torpore dei primi minuti perché, ovviamente, essendo di meno questi ragazzi nell’ultimo mese han dovuto tirare parecchio la carretta con meno rotazioni”.

Il tecnico rossoblu non vuole sentir parlare di gara facile a Pescara, vista la differenza di classifica, nemmeno sulla carta: “A ordinare alla carta a volte si rischia di mangiare male! Andiamo là col massimo rispetto: non esistono gare facili in questo girone, io lì ci ho giocato e non è mai stato facile. Per di più sarà la terza partita in una settimana…”

Tra i migliori, anzi decisamente mvp del successo su Teramo dall’alto della sua prima doppia cifra in serie B, Luca Sampieri che spera di ripetersi a Pescara con tutta la squadra: “Sono contento che il coach mi abbia dato fiducia in queste partite, spero di averla ripagata al meglio. Le due vittorie ci servivano perché venivamo da un periodo non buonissimo. Taranto per me è una grande opportunità, sono contento di questa scelta. A Pescara sarà importante vincere ma per farlo non bisognerà sottovalutare gli avversari”.

Solo 4 punti in classifica per Pescara Basket che ha vinto contro Teramo in casa e Corato in trasferta alla terza e quarta giornata, inanellando poi una serie di sconfitte. Coach Stefano Cova può contare su giocatori di livello come il centro Leonardo Del Sole, la guardia Costantin Maralossou e l’altro centro Andrea Capitanelli senza dimenticare Andrea Grosso che sarà l’ex della partita avendo vestito la canotta del CJ Taranto nel 2019/20 con tanto di gradi da capitano.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – 12^ giornata

10/12/2022 18:00 Luiss Roma-Bava Pozzuoli

11/12/2022 18:00 Adriatica Industriale Corato-Geko PSA Sant’Antimo

11/12/2022 18:00 BPC Virtus Cassino-Ble Decò Juvecaserta

11/12/2022 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-IVPC Del Fes Avellino

11/12/2022 18:00 Lions Bisceglie-Liofilchem Roseto

11/12/2022 18:00 Pescara Bk 2.0-CJ Basket Taranto

11/12/2022 18:00 White Wise Basket Monopoli-Diesel Tecnica Sala Consilina

11/12/2022 18:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18 9-1

Ble Decò Juvecaserta 18 9-2

Lions Bisceglie 16 8-3

Geko PSA Sant’Antimo 16 8-3

Luiss Roma 14 7-3

Liofilchem Roseto 14 7-4

BPC Virtus Cassino 12 6-5

CJ Basket Taranto 12 6-5

IVPC Del Fes Avellino 10 5-6

Lars Virtus Arechi Salerno 10 5-6

White Wise Basket Monopoli 8 4-7

Teramo a Spicchi 2K20 8 4-7

Diesel Tecnica Sala Consilina 8 4-7

Adriatica Industriale Corato 6 3-8

Pescara Bk 2.0 4 2-9

Bava Pozzuoli 0 0-11

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte