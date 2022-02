Cus Jonico-Ruvo, al Palafiom profumo di playoff

Gara d’alta quota al Palafiom, domani 27 febbraio: alle 18 palla a due per CJ Basket Taranto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia, clou della 21sima giornata del campionato di serie B-girone D della Lega Nazionale Pallacanestro.

Il CJ Taranto ospita la seconda forza del girone (con Bisceglie) anche per rispondere al -30 dell’andata, a Ruvo, e per continuare questo magico inizio di 2022: 6 vittorie su 7 partite e 5° posto.





Se Taranto viene da un momento positivo, altrettanto lo è Ruvo. La squadra di coach Ponticiello è reduce da una striscia vincente di 7 gare nelle ultime 8 partite. Unico ko sul campo della capolista Agrigento ma solo dopo una partita tiratissima. Il roster ruvese è tra i migliori dell’intero girone D. Roster che si è inoltre rinforzato con Merletto, che si è andato ad aggiungere alle guardie Ciribeni e Markovic, migliori realizzatori della squadra, a Mastroianni e al lungo maltese Cassar. Per non dimenticare Hidalgo e Cantagalli, il lungo Bartolozzi e l’under Monina. Insomma ci sarà da divertirsi al Palafiom! Appuntamento per domani ore 18. Arbitri dell’incontro Mauro Davide Barbieri e Federico Berger di Roma.

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro. Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 16.30 circa presso il botteghino del Palafiom. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). IMPORTANTE! Si accede al palazzetto solo previa esibizione di green pass “rafforzato” e in possesso di un documento d’identità valido e indossando la mascherina FFP2.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30 sul canale 850 del digitale terrestre.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – 21^ giornata

26/02/2022 16:30 Bava Pozzuoli-Forio Basket 1977

27/02/2022 18:00 Moncada Energy Agrigento-Lapietra Monopoli

27/02/2022 18:00 Virtus Kleb Ragusa-Geko PSA Sant’Antimo

27/02/2022 18:00 Virtus Arechi Salerno-Del.Fes Avellino

27/02/2022 18:00 Meta Formia-Pall. Viola Reggio Calabria

27/02/2022 18:00 CJ Basket Taranto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

27/02/2022 18:00 Fidelia Torrenova-BPC Virtus Cassino

27/02/2022 19:00 Pavimaro Molfetta-Lions Basket Bisceglie

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

CLASSIFICA:

Moncada Energy Agrigento 34 17-2

Lions Basket Bisceglie 28 14-6

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28 14-6

Virtus Arechi Salerno 26 13-7

Fidelia Torrenova 24 12-7

CJ Basket Taranto 24 12-8

Virtus Kleb Ragusa 22 11-7

Geko PSA Sant’Antimo 22 11-8

Pall. Viola Reggio Calabria 20 10-10

Pavimaro Molfetta 16 8-12

Forio Basket 1977 16 8-12

La Pietra Monopoli 14 7-11

Bava Pozzuoli 14 7-13

BPC Virtus Cassino 12 6-14

Del.Fes Avellino 10 5-14

Meta Formia 2 1-19

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte