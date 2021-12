Cus Jonico quasi perfetto, capolista battuta

CJ BASKET TARANTO – LIONS BASKET BISCEGLIE 84-63 (23-19, 15-14, 27-14, 19-16).

CJ Basket Taranto: Alberto Conti 25 (3/4, 4/4), Giovanni Gambarota 20 (5/6, 2/5), Riziero Ponziani 17 (6/12, 0/0), Manuel Diomede 8 (1/2, 2/6), Hugo Erkmaa 7 (2/3, 1/4), Biagio Sergio 4 (1/2, 0/7), Ricards Klanskis 3 (0/0, 0/0), Matteo Carone 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0). All. Olive





Lions Basket Bisceglie: Filiberto Dri 13 (3/7, 1/3), Marco Giannini 10 (0/3, 3/7), Gabriel Dron 9 (2/5, 1/4), Marcelo Dip 8 (4/6, 0/2), Emmanuel Enihe 8 (1/2, 2/5), Simone Giunta 6 (2/3, 0/0), Edoardo Fontana 5 (1/1, 1/5), Davide Vavoli 2 (1/3, 0/2), Gianluca Tibs 2 (1/2, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0). All. Nunzi

Arbitri: Pierluigi Marzo di Lecce e Danny Lillo di Bari; STAT TA – Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 41 8 + 33 (Riziero Ponziani 17) – Assist: 17 (Hugo Erkmaa, Biagio Sergio 4) STAT LB – Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Marcelo Dip 9) – Assist: 14 (Filiberto Dri 8)

Un ottimo CJ Basket Taranto vince il suo derby contro la capolista, nella pallacanestro, grazie alla squadra di coach Olive che come l’araba fenice risorge dopo il brutto ko di Cassino e si prende una grande soddisfazione contro i Lions Bisceglie che, primi della classe, cadono al Palafiom 84-63 nella 12sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2021/22, girone D, della Lega Nazionale Pallacanestro.

Un CJ ai limiti della perfezione, si diceva, per tutti i 40 minuti con quella intensità, continuità e precisione al tiro che raramente si erano visti in tutto l’arco delle partite fin qui disputate. Una prova d’orgoglio importante contro il più difficile avversario che potesse capitare in questo momento: i primi in classifica. Taranto si è fatta trascinare dai 25 punti di Alberto Conti, i 20 di un Gambarota tirato a lucido e un monumentale Ponziani che piazza la sua solita doppia doppia, 17 punti + 17 rimbalzi dominando nel pitturato. Senza dimenticare l’apporto fondamentale di Sergio, capitan Diomede ed Erkmaa con minuti di buona valenza di Klanskis. Poco nulla hanno potuto gli ospiti (con un solo giocatore in doppia cifra: Dri, 13 punti) alla seconda sconfitta stagionale.

Coach Olive ha schierato in quintetto Erkmaa, Gambarota, Ponziani, Sergio e Conti. Coach Nunzi ha risposto con Fontana, Dip, Dron, Enihe e Dri.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – Risultati 12^ giornata

Bava Pozzuoli-Pavimaro Molfetta 82-76

Del.Fes Avellino-Forio Basket 1977 63-52

CJ Basket Taranto-Lions Basket Bisceglie 84-63

Virtus Kleb Ragusa-Pall. Viola Reggio Calabria 94-88

Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 69-65

Lapietra Monopoli-BPC Virtus Cassino 70-61

Moncada Energy Agrigento-Fidelia Torrenova 66-53

Virtus Arechi Salerno-Meta Formia 86-72

CLASSIFICA:

Moncada Energy Agrigento 20 10-2

Lions Basket Bisceglie 20 10-2

Virtus Arechi Salerno 16 8-4

Virtus Kleb Ragusa 16 8-4

Fidelia Torrenova 16 8-4

Geko PSA Sant’Antimo 14 7-5

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-5

CJ Basket Taranto 12 6-6

Bava Pozzuoli 12 6-6

Pavimaro Molfetta 10 5-7

Forio Basket 1977 10 5-7

Pall. Viola Reggio Calabria 8 4-7

BPC Virtus Cassino 8 4-7

La Pietra Monopoli 8 4-8

Del.Fes Avellino 6 3-9

Meta Formia 0 0-12

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte Prossimo turno (13^ giornata):

18/12/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Virtus Arechi Salerno

18/12/2021 21:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Kleb Ragusa

19/12/2021 16:30 Forio Basket 1977-Moncada Energy Agrigento

19/12/2021 18:00 Pall. Viola Reggio Calabria-Lapietra Monopoli

19/12/2021 18:00 Meta Formia-Del.Fes Avellino

19/12/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Bava Pozzuoli

19/12/2021 18:00 Lions Basket Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo

19/12/2021 19:00 Pavimaro Molfetta-CJ Basket Taranto