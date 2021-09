Cus Jonico-Action Monopoli, domenica al Palafiom è Supercoppa di B

Taranto, Palafiom: domenica prossima il primo turno di Supercoppa di Serie B aprirà ufficialmente la stagione 2021/22 del Cus Jonico Basket Taranto.

la società rossoblu per l’occasione chiama l’adunata per tifosi e appassionati di pallacanestro in vista della prima contro Lapietra Action Now Monopoli (Supercoppa di Serie B) che si gioca in gara secca, con palla a due ore 18.30 al Palafiom. La prevendita sarà aperta a partire da giovedì nello store ufficiale del CJ Taranto, Shopping Sport in via Campania 115 a Taranto: biglietto 5 euro. I tagliando restanti sarano venditi al botteghino prima della gara.





“Sarà una gara particolare per tutti – evidenzia il presidente, Sergio Cosenza – la prima della stagione, la prima per un gruppo squadra quasi del tutto nuovo e poi finalmente riapriamo il palazzetto al pubblico. Quindi mi aspetto che venga tanta gente a vederci per sostenere questi nuovi giocatori che sono sicuro conquisteranno con grinta e vitalità i tifosi. Vi aspettano e vi aspettiamo tutti domenica al Palafiom!”

Importante: per accedere alla struttura, con il biglietto, è obbligatorio esibire all’ingresso regolare certificazione Green Pass corredato da documento d’identità valido (gli under 12 non hanno obbligo di Green Pass). All’interno del palazzetto restano valide le norme di prevenzione sanitaria, quindi distanziamento e mascherina.