Curci e il suo libro… alla ricerca della conoscenza perduta. Dibattito il 12 ottobre a Taranto

L’appuntamento è per sabato prossimo, 12 ottobre, alle 17.30 nel Circolo Fotografico Il Castello (via Plinio 85) a Taranto. Il libro si intitola “La storia del minchion” e l’autore, Massimo Curci, ne parlerà con Gino Palmisano, docente del liceo Aristosseno.

Sinossi. La storia del progresso umano è costellata di scoperte e invenzioni. Agli albori del terzo millennio, in un’aula di una scuola italiana si realizza forse la più straordinaria di tutte, l’invenzione del minchion. Importante quanto inatteso, ciò si trasforma ben presto nelle mani dell’autore in una preziosa lente di ingrandimento per indagare su una misteriosa drammatica scomparsa: la conoscenza. L’indagine non può non partire dalla scuola. Di chi le responsabilità? Sono tanti gli indiziati...”. Un’occasione per riflettere sulla scuola, ma anche su società, politica, costume, tutti temi che impregnano la nostra quotidianità… che in questo libro si cerca di affrontare con lo strumento dell’ironia, preziosa alleata nei momenti difficili.